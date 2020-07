Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) vừa có thông tin "nhân bản" phiếu siêu âm tim của phi công tiếp viên đăng tải trên báo chí)

Liên quan đến bài báo đăng trên báo chí về việc "nhân bản" phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công, tiếp viên hàng không, Cục Hàng không cho biết ngày 18-3-2020, Cục trưởng Cục Hàng không nhận được Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, giám định sức khoẻ nhân viên hàng không (Hội đồng) về công tác đánh giá đánh giá giám định sức khỏe nhân viên hàng không.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ sức khỏe nhân viên hàng không do Trung tâm Y tế hàng không báo cáo, Hội đồng đã phát hiện các phiếu siêu âm tim thực hiện trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11-2019 khám cho phi công và tiếp viên có các chỉ số giống nhau (154 hồ sơ sức khỏe phi công giám định sức khỏe lần đầu và 470 hồ sơ sức khỏe tiếp viên khám tuyển).

Các phiếu siêu âm tim được cho là nhân bản với các chỉ số giống hệt nhau. Nguồn: Dân Việt

Trước sự việc khám siêu âm tim không đúng quy chế chuyên môn y tế nói trên, ngày 18-11-2019, bác sĩ Đặng Thân - Chủ tịch Hội đồng đã làm việc với ông Lê Minh Tuấn (Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc - bác sĩ đã được Trung tâm Y tế hàng không thuê làm siêu âm tim và ký các phiếu kết quả siêu âm tim của phi công và tiếp viên) để đối chất. Sau khi trực tiếp xem các phiếu siêu âm tim, bác sĩ Tuấn đã xác nhận rằng tất cả chữ ký trên các phiếu siêu âm tim của phi công và tiếp viên đều không phải chữ ký của bác sĩ Tuấn. Ngay sau đó, Hội đồng đã gặp và thông báo với Trung tâm Y tế hàng không biết về sự việc nêu trên.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng giám định sức khoẻ, Cục trưởng Cục Hàng không đã chỉ đạo tới các lãnh đạo Cục phụ trách, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Thanh tra Hàng không để xác minh để có biện pháp xử lý.

Kết quả xác minh do Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay và Thanh tra hàng không chỉ ra rằng, nội dung phản ánh của Chủ tịch Hội đồng giám định sức khoẻ nhân viên Hàng không là có cơ sở.

Để đảm bảo việc tuân thủ "hướng dẫn thực hiện giám định và đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không được ban hành kèm theo Quyết định 949/QĐ-CHK ngày 9-6-2016 của Cục trưởng Cục Hàng không" ở mức cao nhất, ngày 18-3-2020, Cục Hàng không đã ra văn số 1114/CHK-TCATB yêu cầu Trung tâm y tế hàng không phải tiến hành rà soát lại toàn bộ các hồ sơ giám định sức khỏe và thực hiện siêu âm lại ngay cho 154 Phi công và 470 tiếp viên theo báo cáo của Hội đồng giám định sức khoẻ.

Đồng thời, để xác định các nguyên nhân sai phạm và có biện pháp phòng ngừa thích hợp, tránh sự việc tái diễn, ngày 25-3-2020, Cục Hàng không đã ra văn bản số 1235/CHK-TCATB yêu cầu Trung tâm Y tế hàng không tạm thời đình chỉ công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không của Trung tâm Y tế hàng không từ ngày 1-4-2020.

Tạm thời đình chỉ công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không đối với 2 bác sĩ Lê Minh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh (bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Y tế hàng không).

Tiến hành rà soát và khắc phục các sai phạm và báo cáo Cục Hàng không kết quả khắc phục sai phạm trước khi Cục Hàng không xem xét để cho phép tiếp tục công tác giám định sức khoẻ.

Ngày 14-4-2020, Trung tâm Y tế hàng không có văn bản số 178/TTYT báo cáo Cục Hàng không các biện pháp xử lý và công tác khắc phục.

Cụ thể, thực hiện lại việc siêu âm tim cho 315/624 nhân viên hàng không. Số nhân viên hàng không chưa được siêu âm tim lại là do quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 (đến ngày 9-6-2020 đã thực hiện siêu âm lại cho 438/624 nhân viên hàng không. Số nhân viên hàng không chưa được siêu âm lại là người nước ngoài đã về nước và chưa quay lại Việt Nam do đại dịch Covid-19).

Ngày 26-3-2020, Trung tâm Y tế Hàng không đã thành lập Hội đồng Kỷ luật theo Quyết định số 152/QĐ - TTYT để xem xét, làm rõ trách nhiệm của các các nhân liên quan đến công tác giám định sai phạm.

Ngày 8-4-2020, đơn vị đã họp Hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Anh - Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh do những vi phạm quy chế chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao bằng hình thức khiển trách.

Ngày 22-4-2020, Đoàn công tác của Cục Hàng không gồm các thành phần của Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra hàng không do ông Lê Quang Tiến, Phó Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá công tác khắc phục công tác giám định sức khỏe nhân viên hàng không của Trung tâm Y tế hàng không.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trung tâm Y tế hàng không đã cơ bản khắc phục các sai phạm và yêu cầu Trung tâm Y tế hàng không tiếp tục thực hiện siêu âm lại cho các phi công, tiếp viên sau khi hết giãn cách xã hội và khi các phi công, tiếp viên trở lại Việt Nam làm việc (đối với phi công, tiếp viên là người nước ngoài) đồng thời nhất trí báo cáo Cục trưởng về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế hàng không được tiếp tục thực hiện công tác giám định sức khỏe nhân viên hàng không từ ngày 2-5-2020.

Căn cứ vào kết quả làm việc và kiến nghị của Đoàn công tác Cục Hàng không, ngày 28-4-2020 Cục Hàng không đã ra văn bản số 1649/CHK-TCATB về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế Hàng không được thực hiện công tác giám định sức khoẻ.

Công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không, đặc biệt đối với người lái máy bay và tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu, luôn được Cục Hàng không coi trọng và là yếu tố quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn bay. Việc cấp giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không tại Việt Nam luôn đảm bảo tuân thủ với các tiêu chuẩn sức khoẻ cho từng đối tượng nhân viên. Quan điểm nhất quán của Cục Hàng không là xác minh, làm rõ sai phạm và xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không, Cục Hàng không đã rà soát các quy định pháp quy về tiêu chuẩn và quy trình cấp giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không và đánh giá như sau:

Nội dung yêu cầu siêu âm tim đối với nhân viên hàng không được thực hiện theo hướng dẫn của "Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không và hướng dẫn thực hiện giám định và đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không" ban hành kèm theo Quyết định 949/QĐ-CHK ngày 9-6-2016 của Cục trưởng Cục Hàng không (gọi tắt là Quy chế giám định sức khỏe). Hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở bổ sung một số nội dung giám định sức khoẻ cận lâm sàng nhằm pháp hiện các yếu tố sức khoẻ tiềm ẩn của nhân viên hàng không để chỉ định điều trị hoặc giám định bổ sung theo quy định của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BYT-GTVT về tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không không yêu cầu bắt buộc có nội dung này.

Như vậy, kết quả siêu âm tim không phải là yêu cầu mang tính pháp quy do vậy không tác động đến kết quả và hiệu lực của các giấy chứng nhận sức khoẻ đã cấp cho 154 phi công giám định sức khỏe lần đầu và 470 tiếp viên khám tuyển.

Việc Trung tâm y tế hàng không thực hiện siêu âm tim không tuân thủ hướng dẫn của Quy chế giám định sức khoẻ (dẫn đến sai phạm nêu trên) là vi phạm quy chế làm việc của Hội đồng và Quyết định 949/QĐ-CHK, cần phải kiểm điểm sâu sắc và có hình thức xử lý trách nhiệm phù hợp.

Cục Hàng không đánh giá để xảy ra sự việc này là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Trung tâm y tế hàng không và trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng giám định sức khỏe nhân viên hàng không trong công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo theo trách nhiện được phân công.

Đồng thời, Cục Hàng không đã yêu cầu Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không chỉnh sửa Quy chế giám định sức khoẻ đảm bảo tuân thủ các quy định theo Thông tư liên tịch 18/2012/TT-BYT-GTVT và sửa đổi các nội dung không phù hợp.

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ do Cục trưởng Cục Y tế GTVT làm Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Hàng không là thành viên, tiến hành kiểm tra chuyên ngành đột xuất đối với Trung tâm Y tế hàng không; làm rõ các sai phạm như báo chí phản ảnh.

Cục Hàng không khẳng định sau khi có kết quả kiểm tra sẽ tiếp tục thông tin cụ thể, minh bạch tới các cơ quan thông tấn báo chí.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 24-7, liên quan đến thông tin sự việc "nhân bản" phiếu siêu âm tim của hơn 600 phi công, tiếp viên hàng không đăng tải trên báo chí, Bộ GTVT ngày 24-7 đã có công văn hoả tốc gửi Cục Hàng không, Cục Y tế Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về sai phạm tại Trung tâm y tế hàng không.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra của Bộ, giao Cục trưởng Cục Y tế GTVT làm trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Hàng không là thành viên, tiến hành kiểm tra chuyên ngành đột xuất đối với Trung tâm Y tế hàng không; làm rõ các sai phạm nếu có.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không xác minh và làm rõ các thông tin các bài báo nêu (có hay không việc nhân bản các kết quả siêu âm tim đối với các phi công và tiếp viên hàng không? Có việc phớt lờ, coi nhẹ công tác an toàn, an ninh hàng không liên quan đến việc khám sức khỏe phi công, tiếp viên, kiểm soát viên không lưu hay không? Xác minh những biểu hiện tiêu cực trong công tác khám bệnh tại Trung tâm Y tế hàng không?...); xác định rõ các sai phạm nếu có và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.



Đồng thời, giao Cục trưởng Cục Hàng không chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế hàng không phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra vụ việc.