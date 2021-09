UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm 2021 và bàn biện pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm vào chiều 7-9.



Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, toàn tỉnh đã nỗ lực, tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt.

Trong tháng 8-2021, tốc độ tăng trưởng của Quảng Nam sụt giảm do tác động dịch bệnh nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng qua vẫn tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2021 đạt 14.131 tỉ đồng, đạt 73% dự toán và tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong tháng 7 và 8-2021, thu ngân sách Quảng Nam giảm mạnh. Sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trong chăn nuôi dần kiểm soát...

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp

UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá do ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế vẫn khó khăn, doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động gia tăng, giải ngân vốn đầu tư công thấp…

Phát biểu tại buổi họp, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam -cho biết thời gian qua, các địa phương đã làm tốt công tác phòng chống dịch, song một số nơi vẫn còn cứng nhắc.

Ví dụ, dịp Lễ Quốc khánh 2-9, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện "nhiệm vụ kép". Dù vậy, UBND TP Tam Kỳ lại ra văn bản thắt chặt, cấm nhiều hoạt động trong vòng 7 ngày (từ 2 đến 8-9) khiến các hoạt động kinh doanh, buôn bán bị tê liệt.

Ông Cường yêu cầu không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch nhưng không vì quá lo sợ mà đưa ra những lệnh cấm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. "Tam Kỳ những ngày qua vắng lặng, không có dịch mà như có dịch vậy. Trong khi đó, tôi đi các địa phương lân cận như Phú Ninh, Núi Thành thì rất nhộn nhịp, sôi động. Chúng ta không để cho người dân hoạt động buôn bán thì lấy đâu ra tiền nộp thuế cho nhà nước" – ông Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu trong tháng 9 và những tháng tiếp theo phải tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh…

Ông Phan Việt Cường cũng đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công đã có những chuyển biến sau 1 tháng Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị đốc thúc nhưng chưa được như mong muốn, cần tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2021, gồm quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, nhất là không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong bệnh viện; cải thiện môi trường đầu tư; chủ động lên phương án vừa chống dịch vừa phòng chống thiên tai; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; thống kê nhu cầu, giải quyết việc làm cho công dân được tỉnh đón về; đẩy mạnh chuyển đổi số; chủ động lên phương án dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc điều chuyển giáo viên phải đảm bảo công khai minh bạch, hợp tình hợp lý, không để xảy ra dư luận xấu.