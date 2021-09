Ngày 5-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ đối tượng G.V.Q (31 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), tạm trú phường An Sơn (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Đối tượng Q. tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an Quảng Nam

Qua điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam, xác định từ tháng 3-2020 đến nay, thông qua mạng xã hội, Q. đã làm giả và bán các loại giấy tờ, bằng cấp cho khoảng 300 người trên toàn quốc, trong đó có 42 trường hợp ở tỉnh Quảng Nam với số tiền hơn 350 triệu đồng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, công an thu giữ gần 5.000 trang tài liệu có khoảng 300 giấy tờ, tài liệu giả gồm CMND, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ô tô, xe máy, giấy phép lái xe (GPLX), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bằng cấp, giấy tờ giả các đối tượng làm bán cho người có nhu cầu Ảnh: Công an Quảng Nam

Mở rộng điều tra, Phòng PA05 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Đ.Q.V. (27 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán giấy tờ giả liên quan đến đối tượng ở Quảng Nam.

Đối tượng Đ.Q.V. (phải) cùng tang vật Ảnh: Công an Quảng Nam

Khám xét chỗ ở của V., công an thu giữ 46 phôi GPLX dạng thẻ nhựa, 66 phôi căn cước công dân (CCCD) dạng thẻ nhựa, 11 CCCD giả, 4 CMND giả, 7 GPLX giả đã in thông tin, 598 tem bảo mật các loại, các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, 1 dấu để đóng dấu nổi CMND và nhiều phương tiện, tài liệu khác có liên quan.

Con dấu đóng nổi CMND do đối tượng sử dụng để làm giả. Ảnh: Công an Quảng Nam

Đối tượng khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay, y đã mua máy tính, máy in và các thiết bị cần thiết về in ấn các loại giấy tờ, tài liệu giả và rao bán trên không gian mạng, trong đó có nhiều giấy tờ, tài liệu giả làm theo yêu cầu của đối tượng Q. ở Quảng Nam. Đối tượng này còn sử dụng các giấy tờ giả để đăng ký số điện thoại, tài khoản ngân hàng… nhằm che giấu nhân thân.