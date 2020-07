Đến 17 giờ ngàyy 20-7, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể bé V.T.D.L. (13 tuổi; ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trên khu vực đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn. Ngay sau đó, thi thể bé L. được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện trường nơi bé L. đuối nước thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, bé L. cùng với 3 đứa trẻ khác đến khu vực cầu Đen tiếp giáp đầm Thị Nại chơi. Khi đang chơi đùa, em trai bé L. bất cẩn bị trượt chân ngã xuống nước. L. liền chạy đến cứu em lên bờ nhưng đánh rơi dép của mình xuống nước. Lúc quay ra lấy dép, L. không may bị sụp xuống vùng nước sâu ở đầm Thị Nại và bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Hải Cảng, Công an phường Thị Nại cùng với Công an TP Quy Nhơn đã đến hiện trường để tìm kiếm cháu L. Sau 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể bé L.