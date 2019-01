Đà Nẵng: Bắt đối tượng đột nhập công ty để trộm hơn 160 triệu đồng

21/01/2019 16:33

Chiều 21-1, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phá thành công vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc.



Trước đó, vào sáng 17-1, Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo từ anh Nguyễn Tiến Chung (SN 1992, ngụ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), là đại diện của Công ty thiết kế xây dựng CIA (số 24 Nguyễn Kiều, phường Hòa Khánh Bắc) về việc công ty bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 160 triệu đồng, bao gồm:4 máy tính xách tay, nhiều bộ CPU… Đặc biệt là bộ dữ liệu nằm trong 2 CPU có giá trị hơn 90 triệu đồng.

Nguyễn Tấn Đài tại cơ quan Công an

Tiếp nhận thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến khoảng 12 giờ trưa 18-1, lực lượng Công an phường Hòa Khánh Bắc phối hợp với Công an quận đã bất ngờ kiểm tra hành chính tại ngôi nhà nằm tại số 26 Phan Văn Đạt (do ông Nguyễn Văn Dũng làm chủ sở hữu). Qua xác minh, ngôi nhà này được ông Dũng cho con trai là Nguyễn Tấn Đài (SN 1993) ở và quản lý.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng bất ngờ phát hiện bên trong có nhiều tài sản có giá trị giống với tài sản mà đại diện Công ty thiết kế xây dựng CIA đã báo mất trước đó.

Số tài sản bị thu giữ tại nhà riêng của Đài

Qua làm việc, Đài đã khai nhận số tài sản trên là do mình trộm được tại số 24 Nguyễn Kiều vào rạng sáng 17-1. Tại cơ quan Công an quận Liên Chiểu, Đài khai nhận thêm là mình đã trộm cắp được 2 máy tính xách tay cũng tại địa chỉ trên.

Trong lúc cầm tải sản trộm được đi cất giấu, Đài vô tình làm rơi một máy tính, khiến bị hỏng rồi đem vứt vào thùng rác. 3 máy tính còn lại, Đạt đem bán cho một công ty công nghệ nằm trên đường Ngô Sĩ Liên (phường Hòa Khánh Bắc) với giá 5 triệu đồng, nhưng Đài chỉ lấy được 3 triệu đồng rồi đem đi tiêu xài cá nhân.

Lực lượng Công an cũng thu giữ tang vật gồm 2,2 triệu đồng tiền mặt; 3 máy tính xách tay, 1 màn hình LCD, 2 CPU… để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 19-1, sau khi được thông báo về việc tìm được đối tượng gây án và số tài sản bị mất, đại diện Công ty thiết kế xây dựng CIA đã viết thư gửi đến lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu để cảm ơn vì đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án, lấy lại toàn bộ số tài sản trị giá hơn 160 triệu đồng bị mất.





V.Quyên