Từ 18 giờ ngày 31-7, TP Đà Nẵng bắt đầu thực hiện Chỉ thị 05 của UBND TP, thực hiện giãn cách toàn xã hội, yêu cầu mọi người không được ra khỏi nhà. Trước giờ thực hiện chỉ thị 05, các quận, huyện trên địa bàn đã lập hàng loạt chốt kiểm soát.

Tại các chốt, lực lượng công an kiểm tra lý do ra đường, giấy thông hành và nhắc nhở người dân thực hiện đúng Chỉ thị 05. Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, quận Thanh Khê, lực lượng chức năng lập từ 18 giờ cùng ngày và chỉ cho người dân lưu thông từ bên ngoài vào trong đường Huỳnh Ngọc Huệ, phần lớn là người trên đường đi làm về nhà. Người từ bên trong đường Huỳnh Ngọc Huệ không được phép lưu thông ra ngoài mà phải qua chốt khác.

Đà Nẵng lập nhiều chốt kiểm soát trong thời gian thực hiện Chỉ thị 05

Tại chốt kiểm soát trên đường Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, lực lượng chức năng yêu cầu người dân qua lại phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy đi đường nếu có. Theo ghi nhận tại hầu hết các chốt, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người dân, chưa tiến hành xử phạt.

Chốt kiểm soát trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê chỉ cho người dân từ bên ngoài về nhà, các trường hợp đi ra đều bị buộc phải quay lại

Trong tối 31-7, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người dân về Chỉ thị 05, yêu cầu không ra khỏi nhà trừ những trường hợp được phép theo quy định

Do trong ngày đầu thực hiện, nhiều người chưa xuất trình được mẫu giấy đi đường theo hướng dẫn của UBND TP đều được lực lượng chức năng hướng dẫn làm giấy này và nhắc nhở chỉ ra đường khi thực hiện các nhiệm vụ có trong quy định của Chỉ thị 05

Công an kiểm tra giấy thông hành của người đi đường trên chốt kiểm soát tại đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê

Các chốt kiểm soát được dựng lên khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng trong tối 31-7

Lực lượng kiểm soát quân sự, nhân viên y tế túc trực tại các chốt để hỗ trợ việc kiểm soát phương tiện, người dân lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách

Công an sẽ kiểm tra giấy đi đường, thẻ đi chợ hoặc giấy tờ tùy thân để kiểm tra mục đích ra đường của người dân

Đường phố Đà Nẵng vắng lặng khi người dân được yêu cầu ở nhà khi không có lý do ra đường chính đáng

Đường Lê Duẩn, quận Hải Châu vắng bóng người qua lại lúc 20 giờ ngày 31-7

Đường Điện Biên Phủ vốn đông người qua lại nay vắng vẻ

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đều đã đóng cửa

