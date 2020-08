Sáng 11-8, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã triệu tập chủ quán karaoke Kizz cùng với 3 nhân viên đến trụ sở công an để làm việc, do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương.



Quán karaoke Kizz ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn

Trước đó, khoảng 23 giờ tối 10-8, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Quy Nhơn phát hiện quán karaoke Kizz có biểu hiện hoạt động dù chính quyền địa phương đã có quyết định tạm dừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19 . Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện có 2 phòng đang hoạt động với 11 khách đang thuê hát tại cơ sở này.

Lực lượng công an làm việc với chủ quán karaoke Kizz

Hiện vụ việc đã được báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, đồng thời lực lượng Công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Trong khi đó, lúc 1 giờ sáng 11-8, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra hành chính số nhà 108 đường Vũ Tông Phan thì phát hiện 11 thanh niên gồm 6 nam, 5 nữ đang tụ tập ăn nhậu và hít bóng cười.



Nhóm 6 nam, 5 nữ hít bóng cười bị Công an phát hiện

Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 bình khí cười. Nhóm này khai nhận trước đó đặt mua qua mạng xã hội về cùng nhau sử dụng.

Sau khi lập biên bản hiện trường, Công an đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý.Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 9-8, Công an phường Thanh Khê Đông phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê) đột kích, ập vào cơ sở kinh doanh nhà hàng– cà phê– karaoke Không Gian Xưa địa chỉ 402 đường Điện Biên Phủ.

Công an phát hiện 21/24 người dương tính với ma túy tại một cơ sở kinh doanh nhà hàng-cà phê- karaoke

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 3 phòng karaoke đang hoạt động với 24 khách, vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ cũng như chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về phòng chống Covid-19.

Toàn bộ 24 khách bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra, kết quả 21/24 người dương tính với ma túy.

Đến chiều 11-8, Công an quận Thanh Khê cho biết đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử những người này cũng như cơ sở kinh doanh nói trên.