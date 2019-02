Đà Nẵng: Mua ma túy rồi thuê nhà nghỉ để chơi tập thể

28/02/2019 10:38

Sáng 28-2, thông tin từ Đồn Công an Bắc Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa tạm giữ 8 đối tượng bị dương tính với chất ma túy tổng hợp dạng kẹo.



Trước đó, vào ngày 26-2, lực lượng phát hiện các đối tượng là nam thanh niên đang sinh sống trên địa bàn xã Hòa Sơn và Hòa Liên (huyện Hòa Vang) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đến trụ sở công an để làm việc và thử test nhanh.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Qua quá trình làm việc và thử test nhanh các đối tượng gồm: Nguyễn Lê Như Quỳnh (SN 2001, ngụ thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn), Nguyễn Phan Lâm (SN 2001, ngụ thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên), Lê Anh Tú (SN 1999, ngụ thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn), Nguyễn Huỳnh Anh (SN 2001, ngụ thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn), Phan Duy Long (SN 2001, ngụ thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn), Trần Ngọc Hiếu (SN 2002, ngụ thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn), Huỳnh Tấn Đạt (SN 2003, ngụ thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn) và Đoàn Văn Kiếm (SN 2003, ngụ thôn An Ngãi Tây 2, ngụ xã Hòa Sơn) đều bị phát hiện dương tính với chất ma túy.

Sau khi mua được ma túy, 8 đối tượng rủ nhau vô một nhà nghỉ ở TP Đà Nẵng rồi tổ chức chơi tập thể

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận mình sử dụng chất ma túy dạng bột đá và thuốc lắc tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hòa Vang trước đó. Sau khi mua ma túy, các đối tượng đã bỏ cẩn thận và gói thành những viên kẹo bọc để tránh bị phát hiện.

Theo Đồn Công an Bắc Hòa Vang, đây là nhóm đối tượng còn rất trẻ và nhiều lần vi phạm pháp luật nên được lực lượng theo dõi.





V. Quyên