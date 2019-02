Vụ ôtô tông chết vợ chồng và con nhỏ: Tài xế dương tính ma túy

24/02/2019 16:38

Chiều 24-2, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình thương vong.



Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã 2 lần tiến hành xét nghiệm và kết quả tài xế Nguyễn My Tal (SN 1980, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đều dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, tài xế này phủ nhận việc sử dụng ma túy và cho rằng có thể do đang sử dụng thuốc đau lưng nên cho kết quả như vậy. Chính vì thế, hiện cơ quan công an đã thu giữ loại thuốc này và đưa đi giám định.

Trước đó chiều 23-2, tài xế Tal điều khiển ô tô BKS 67M-3211, lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ TP Pleiku đi huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Khi đến ngã tư giao nhau với đường tránh đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) thì xe này tông với xe máy BKS 65P6-2081 do anh Huỳnh Văn Tân (SN 1982, trú tại TP Cần Thơ) chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1979) và con riêng của chị Sáu là Nguyễn Thuỳ Linh (SN 2014) lưu thông lưu trên đường tránh theo hướng từ huyện Chư Prông đi huyện Ia Grai.

Vụ tai nạn làm cả 3 người trên xe máy tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn My Tal tới cơ quan công an trình diện. Cơ quan chức năng huyện Ia Grai đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Hoàng Thanh