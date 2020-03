Chiều ngày 20-3, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo về vụ việc người đang được cách ly bỏ trốn xảy ra tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Thông tin cụ thể sở này cung cấp như sau: Anh T.D.S là chồng của nữ bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 35 cùng 4 người trong gia đình được xác định là có tiếp xúc gần với người bệnh. Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã ban hành 5 quyết định cách ly đối với những người trên. Địa điểm cách ly tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thời gian áp dụng cách ly là 14 ngày kể từ ngày 9-3.

Anh S. và gia đình đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Trong suốt quá trình cách ly từ ngày 9-3 đến ngày 19-3, anh S. cùng gia đình được nhân viên y tế khám sức khỏe mỗi ngày 2 lần; được cung cấp suất ăn và tạo điều kiện sinh hoạt như tất cả các trường hợp khác đang được cách ly tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Trưa ngày 19-3, lúc phát cơm cho người cách ly tại trung tâm, nhân viên thấy 5 người này vẫn có mặt đầy đủ. Đến 14 giờ cùng ngày, nhân viên y tế vào kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt thì phát hiện 5 người trong gia đình anh S. không có mặt tại nơi cách ly. Qua kiểm tra, nhân viên phát hiện cửa sau khu cách ly bị phá khóa (cửa có khóa ngoài và làm bằng chất liệu nhôm mỏng).

Sau khi phát hiện, nhân viên đã báo cáo sự việc lên Ban giám đốc Trung tâm, lập biên bản hiện trường cùng với công an trực đồng thời báo cáo Công an quận Hải Châu và UBND phường Bình Thuận - nơi gia đình anh S. cư trú. Sau đó, phường Bình Thuận xác định gia đình anh S. đã trở về nhà riêng tại phường này.

Trung tâm Y tế quận Hải Châu, nơi xảy ra sự việc 5 người gia đình bệnh nhân thứ 35 bỏ trốn khỏi khu vực cách ly

UBND phường Bình Thuận đã cử cán bộ lập tức đến nhà anh S. để vận động, thuyết phục họ trở lại nơi cách ly. Trong khi làm việc tại nhà anh S. cán bộ có đeo khẩu trang và tiếp xúc giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình.

Sau đó, gia đình anh S. được vận chuyển về Trung tâm Y tế quận Hải Châu bằng xe cấp cứu. Trong thời gian từ Trung tâm Y tế quận về nhà và quay trở lại nơi cách ly, gia đình anh S. không tiếp xúc với ai.

Sở Y tế TP Đà Nẵng khẳng định, thời gian qua, sở này luôn quán triệt các đơn vị, tập thể cán bộ, nhân viên y tế dành sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, tạo điều kiện, tâm lý thỏa mái nhất đối với những người được cách ly trong tròng chống dịch Covid-19.

Qua sự việc trên, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Hải Châu và các cơ sở y tế rà soát, tăng cường gia cố lại các khu vực cách ly, đảm bảo an toàn, đúng quy định mà không tạo tâm lý lo lắng cho người đang cách ly. Sở Y tế cũng đề nghị Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng cán bộ công an được phân công trực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly, nâng cao cảnh giác đối với các trường hợp đang cách ly có thể ra ngoài.