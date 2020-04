Khuya 2-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.



Hai chiến sĩ Công an tử nạn trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ảnh Quang Luật)

Theo đó, khoảng 9 giờ tối cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin có nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng tại khu vực phường Thọ Quang, (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong đó có một xe mang biển số 36 mang nhiều nghi vấn cướp giật người đi đường. Lúc này, lực lượng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cử hai cán bộ, thuộc đội CSGT – Trật tự ra ứng trực, đuổi theo dấu vết của tội phạm theo thông tin của người dân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Tuy nhiên, khi đuổi theo đối tượng đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), hai chiến sĩ công an không may xảy ra va chạm giao thông gặp nạn. Hai chiến sĩ công an hy sinh được xác định là Đại úy Đ.TT (SN 1979), trung sĩ V.V.T (SN 1997) và một người dân bị thương là anh Mai Quốc Long (SN 1985, trú phường Thọ Quang).

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận các bộ phận của xe máy nghi của các đối tượng bị vung vãi khắp đường. Một gốc cây gần khu vực bị tông trúng, xước vỏ dài hơn 10cm. Nhận tin báo tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dấu vết vụ tông xe khiến 2 chiến sĩ công an tử vong và 1 người dân bị thương

Đến 11 giờ khuya 2-4, lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành việc khám xét hiện trường. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.