Ngày 27-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại chùa Phước Lâm (hay còn gọi là chùa Lầu, thuộc khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên).

Các nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1984; ngụ huyện Tịnh Biên) và ông Huỳnh Công Hòa (SN 1979; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).



Bà Nga đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị đối tượng đội nón đỏ dùng gạch tấn công trúng vùng đầu, gây thương tích. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23-2, ông Hòa và 3 người khác ngụ cùng địa phương đến khu vực chùa Lầu để tham quan, cúng bái. Trong lúc đang đứng chụp hình tại khuôn viên chùa này thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 10 người (cả nam lẫn nữ) chạy đến vây quanh.

Một số đối tượng trong nhóm này đã xô đẩy bà Nga rồi giật lấy sợi dây chuyền bằng vàng trắng có trọng lượng 7 chỉ. Lúc này, bà Nga chỉ kịp nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có biểu hiện nghi vấn nên dùng tay nắm cổ áo và kêu trả lại sợi dây chuyền. Người phụ nữ này phản ứng lại vì cho rằng bản thân không giật dây chuyền của bà Nga nên đôi bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, ông Hòa đến xem chuyện gì đang xảy ra thì bị nam thanh niên cầm gạch ống ném trúng đỉnh đầu, gây thương tích. Bà Nga cũng bị nhóm người này dùng vật cứng đánh hoặc ném vào đầu, bị thương. Sau khi gây án, nhóm đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do thấy các nạn nhân bị chảy máu nhiều nên người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên khám, khâu vết thương.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính của nhóm đối tượng nên đã lên kế hoạch truy bắt. Ảnh cắt từ clip

"Ông Hòa bị vết thương ở vùng đầu, khâu 7 mũi và vết xây xát trên vùng trán. Bà Nga cũng bị vết thương ở đầu, khâu 8 mũi và bầm tím mắt. Từ hình ảnh và clip do người dân cung cấp, Công an huyện Tịnh Biên xác định nam thanh niên cao khoảng 1,6 m là người đã cầm gạch ném ông Hòa; đồng thời khởi tố vụ án cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Công an đã xác định được bí danh của 7 người trong nhóm gây ra vụ việc nhưng xin được giấu tên để cơ quan chức năng truy bắt đối tượng. Theo tìm hiểu thì băng nhóm này có khoảng 10-12 người chuyên gây ra các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản tại các lễ hội"- nguồn tin cho biết thêm.