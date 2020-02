Ngày 24-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã gửi hình ảnh nhóm đối tượng tham gia giật dây chuyền rồi đánh người tại khu vực gần cổng chùa ở địa phương đến cơ quan chuyên môn thuộc công an tỉnh này để nhận dạng đối tượng và xử lý theo tin báo tố giác tội phạm.



Đối tượng lạ mặt này đã dùng gạch ném suýt gây thương tích cho người thân của nữ nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 23-2, tại khu vực gần cổng chùa Phước Lâm (chùa Lầu) thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên xảy ra vụ một nữ du khách bị nhóm đối tượng lạ mặt dùng gạch tấn công gây thương tích ở vùng đầu. Nguyên nhân được cho là nữ du khách này đã túm áo một "nữ tặc" do nghi ngờ người này đã giật dây chuyền vàng của mình rồi chuyền cho đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau khi tri hô cho người thân đi cùng đến hỗ trợ thì nữ du khách bị nhóm đối tượng lạ mặt đến giải vây cho đồng bọn bằng cách dùng gạch đánh trúng vùng đầu nạn nhân, gây thương tích. Thậm chí, bọn chúng còn dùng gạch tấn công luôn người thân của nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường nhưng may mắn không ai bị thương tích nặng.

Đối tượng đội nón máu đỏ đã dùng gạch đánh vào vùng đầu của nữ du khách gây thương tích để giải vây cho đồng bọn nữ của mình. Ảnh cắt từ clip

Cùng vào thời điểm này, do quá bức xúc trước nhóm đối tượng quá manh động nên một vài người khác dùng điện thoại chụp ảnh hoặc quay clip đăng lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ cũng như xử lý những kẻ tham gia giật dây chuyên và dùng gạch tấn công nạn nhân.