Dù Tết Tân Sửu 2021 cận kề nhưng không khí sản xuất tại Công ty Chả hoa Năm Thụy (tỉnh Trà Vinh) trầm lắng hơn mọi năm. Ông Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Công ty Chả hoa Năm Thụy, cho biết năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng 20% nhưng giá bán các loại sản phẩm không tăng để giữ khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khách không đặt hàng trước do dịch Covid-19 nên cơ sở không dám sản xuất nhiều, sản lượng sản xuất dịp Tết chỉ chưa tới 50% so với năm trước. Theo ước tính của ông Chinh, còn vài ngày nữa sẽ vào vụ sản xuất Tết, dự kiến trung bình mỗi ngày chỉ sản xuất từ 1-2 tấn, trong khi thời điểm này mọi năm là 5 tấn/ngày.



Người dân Cù lao Mây phơi bánh tráng

Tương tự, làng nghề bánh tráng Cù lao Mây (xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cũng chưa nhộn nhịp như mọi năm. Ông Lương Văn Thông, một người làm bánh tráng lâu năm ở Cù lao Mây, bùi ngùi: "Tình hình Tết năm nay khó khăn lắm, thị trường tiêu thụ rất chậm. Mấy ngày qua, chỉ có vài khách ở Cần Thơ, Vĩnh Long đặt hàng giao vụ Tết, sản lượng tiêu thụ giảm khoảng 20%". Để giữ khách hàng, ông Thông không tăng giá bán dù giá nguyên liệu đầu vào như gạo, đường, sữa… tăng. Theo đó, giá bánh tráng nhúng từ 120.000-150.000 đồng/100 cái, bánh tráng ngọt từ 30.000-35.000 đồng/10 cái, bánh tráng nướng từ 60.000-70.000 đồng/10 cái. Một số hộ sản xuất cá tra phồng ở An Giang cũng than hàng bán rất chậm.

Tuy nhiên, mắm cá tra của ông Chương Văn Khanh (ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) lại được tiêu thụ mạnh. Sản phẩm mắm cá tra của ông Khanh đã đạt chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) do UBND TP Cần Thơ công nhận. Ông Khanh hồ hởi: "Trong dịp Tết này, tôi cung ứng cho thị trường khoảng 4-5 tấn mắm cá tra, tăng khoảng 30% so với thời điểm năm ngoái. Do giá bán của tôi khá rẻ nên nhiều khách hàng tin tưởng chọn mua".

Từ khi thành lập cơ sở đến nay, ông Khanh luôn giữ giá bán ổn định là 120.000 đồng/kg mắm cá tra. Ông Khanh cũng tiết lộ có một công ty đã mua mỗi tuần từ 300-400 kg mắm cá tra của cơ sở ông để xuất khẩu đi Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).