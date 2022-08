Ngày 5-8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Hồ Tấn Dương (36 tuổi), Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy - Công an huyện Lấp Vò, người đã hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Hồ Tấn Dương

Sau khi được tin đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình.

Trước đó, sáng 4-8, Công an huyện Lấp Vò nhận được tin báo của quần chúng tại địa bàn xã Bình Thạnh Trung xảy ra vụ trộm tài sản trên xe tải đang đậu ở đường N2B, do 2 đối tượng điều khiển xe máy thực hiện.

Lập tức, lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò phân công 4 cán bộ là Võ Trọng Thủy, Hồ Tấn Dương, Nguyễn Thanh Danh và Lưu Minh Tuấn đi trên 2 xe máy truy đuổi theo hướng 2 đối tượng bỏ chạy trên đường N2B từ cầu Lấp Vò đến cầu Vàm Cống.

Tang lễ đại úy công an Hồ Tấn Dương

Khi anh Danh chở anh Dương chạy đến ngang mặt 2 đối tượng và yêu cầu dừng lại thì tên điều khiển xe máy dùng chân đạp vào xe của 2 anh. Hai xe máy đều ngã xuống đường. Hậu quả, đại úy Hồ Tấn Dương tử vong trên đường đi cấp cứu còn anh Danh bị thương vùng đầu, tay.

Lực lượng Công an huyện Lấp Vò sau đó đã bắt được 2 đối tượng nêu trên.