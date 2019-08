Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 7-8, bà Phan Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, cho biết đêm 6 và sáng 7 - 8 trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn khiến nhiều địa phương bị cô lập.



Mưa lớn khiến nhiều địa bàn ở Đắk Lắk bị cô lập. Ảnh B.N

Theo bà Hiền, khu vực mưa lớn nhất là huyện Ea Súp, có nơi lên đến 360 mm đã khiến nhiều thôn ở đây bị cô lập. Tuyến Tỉnh lộ 1 vào trung tâm huyện Ea Súp cũng bị ngập sâu tại cầu Đắk Bùng (xã Cư Mlan), giao thông bị chia cắt. Huyện Buôn Đôn cũng xảy ra ngập cục bộ tại nhiều địa bàn.

"Hiện nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Ea Súp và Buôn Đôn đã thành lập đoàn tham gia hỗ trợ, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác 35 người vào Ea Súp để tham gia ứng cứu" – bà Hiền cho biết thêm.

Giao thông bị chia cắt. Ảnh B.N

Theo UBND huyện Ea Súp, hiện nay có một số thôn của một số xã bị ngập sâu trong nước. Tuyến Tỉnh lộ 1 có đoạn ngập hơn 500 m, sâu tới 1,2 m. Lực lượng chức năng đang di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập.

Tuyến tỉnh lộ 1 của Đắk Lắk bị chia cắt. Ảnh B.N

UBND huyện Buôn Đôn đang tập trung lực lượng chức năng di dời các hộ dân ở các thôn thuộc xã Ea Wer. Tỉnh lộ 1 nối Buôn Đôn và Ea Súp cũng bị chia cắt. Nguy hiểm nhất 1 hộ bị cô lập trên đảo nên lực lượng chức năng đang tìm đường tiếp cận đưa vào khu vực an toàn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn mưa lớn. Ảnh B.N

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 12 giờ qua, trên địa bàn các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar và TP Buôn Ma Thuột có mưa to đến rất to. Dự báo trong 12 giờ tới, trên địa bàn tiếp tục có mưa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80 mm đến 150 mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar khả năng xảy ra lũ quét sườn dốc, sạt lở vùng ven sông, ngập úng vùng trũng, các hồ chứa trên địa bàn huyện Ea Súp cần có biện pháp chống lũ.