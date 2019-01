Xót lòng đám tang vợ chồng nghèo chết dưới bánh xe container, bỏ lại 3 con thơ

17/01/2019 16:42

Ngày 17-1, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiếp tục đến hiện trường vụ TNGT giữa xe container và xe máy để điều tra. Cách đó vài cây số, trong căn nhà tồi tàn thuộc ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 3 đứa trẻ (2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi) ngơ ngác nhìn 2 chiếc hòm lạ lẫm. Đứa 4 tuổi hỏi tôi: "Sao mà ba mẹ con cứ nằm hoài trong đó?"



Sau vụ tai nạn trên, cháu Nguyễn Phú Vỹ (6 tuổi) băng bó khắp người. So với 2 đứa em, Vỹ có lẽ mang máng hiểu ra cái thảm cảnh mà cả nhà đang hứng chịu. Vỹ kể: "Hôm qua ba mẹ lái xe máy chở con với em bé (tức đứa em 2 tuổi) đi sắm đồ Tết. Cả nhà con bị té giữa đường.... Con ráng bò tới kêu mẹ, kêu ba nhưng ba mẹ cứ nằm im. Tối giờ ba mẹ cũng nằm im trong đó"..

Cháu Vỹ (6 tuổi) bị thương sau vụ tai nạn

Bé Khánh Hà (2 tuổi, em út của Vỹ) cũng bị thương ở đầu

Theo thông tin từ người thân, anh Nguyễn Ngọc Minh (26 tuổi, cha của Vỹ) vừa được công ty tuyển làm bảo vệ. Chiều 16-1, anh nhận tháng lương đầu tiên nên dùng xe máy chở vợ là chị Quách Ngọc Lạnh (26 tuổi) cùng 2 con là Vỹ (6 tuổi) và bé Khánh Hà (2 tuổi) đi sắm quần áo Tết. Do va chạm với một xe máy trên đường, 4 người trong gia đình anh Minh té giữa đường. Vừa lúc đó xe container đi tới cán chết 2 vợ chồng anh Minh. Cháu Vỹ và Khánh Hà bị thương được người dân đưa lên bệnh viện. Hiện 2 cháu đều xuất viện để đeo tang cha mẹ. Riêng cháu Khánh Hà bị thương ở đầu nên bác sĩ yêu cầu người nhà phải theo dõi kỹ.

Đến trưa 17-1, đám tang khá vắng, không thấy một vòng hoa

Ba mẹ chết, 3 đứa trẻ phải ở với bà nội hiện đang sống bằng nghề cạo mũ cao su thuê

Bà Đào Ngọc Yến (mẹ ruột của anh Minh) kể mình đi làm mướn trong rẫy nên để nhà cho anh Minh cùng vợ con ở. Trước đây anh Minh làm nghề đốn củi còn vợ anh làm công nhân. Do sinh con thứ 3 nên chị Lạnh nghỉ làm công ty, ở nhà vừa chăm con nhỏ vừa nhận hàng về may gia công. Đã nuôi 3 con nhỏ, suốt một năm qua, chị Lạnh còn phải đón người cha bị bệnh teo cơ chân từ Cà Mau lên Bình Dương để chăm sóc.

Hai chiếc xe của vợ chồng anh Minh đã quá đát, anh mượn bạn xe để chở vợ con đi sắm đồ Tết thì gặp nạn

Toàn cảnh nhà anh Minh

Nhà anh Minh – chị Lạnh nghèo đến nỗi không có nổi chiếc xe máy đàng hoàng. Xe máy gặp nạn là xe mượn. Bà Yến nói: "Vợ chồng nó chết tiền mua hòm phải nợ. Tội nghiệp cho 3 đứa cháu nội của tôi mất sạch cha mẹ. Bây giờ một tay tôi sẽ ráng làm mướn để nuôi ăn học".

cháu bé 4 tuổi (con thứ 2) ngồi thất thần trong căn nhà nứt nẻ

Sau đó bé lặng lẽ ra đốt vàng mã cùng anh ruột

Vụ TNGT này gây rúng động ở Bình Dương nhưng đám tang của cặp vợ chồng trẻ này rất vắng, chỉ có họ hàng, vài người thân quen đến viếng. Đến 12 giờ ngày 17-1, vẫn chưa có một ban ngành đoàn thể nào đến viếng tang. Ngay cả một vòng hoa tang cũng không có.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động qua điện thoại về vấn đề này, ông Thái Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên khẳng định: "Sáng nay họp tôi đã chỉ đạo người lo chuyện này rồi".

Còn đại úy Nguyễn Minh Sang, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết vụ việc đang được khẩn trương điều tra, hiện chưa thể kết luận lỗi thuộc bên nào. Xe của nạn nhân được xác định đã va chạm với một xe máy (biển số 60F292442) do một phụ nữ quê Đồng Nai điều khiển. Các nạn nhân ngã xuống đường, cùng lúc đó tài xế Lê Văn Huy (29 tuổi, quê Thanh Hóa) lái xe container cán phải. Công an đã làm việc với tài xế container và người chạy xe máy.

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ