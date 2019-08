Cảnh người dân vây nhóm côn đồ xăm trổ kéo tới phá cổng làng trưa ngày 20-8 - Ảnh cắt từ clip

Sáng ngày 21-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên lạ mặt kéo tới thôn Phú Viên đập phá chân cổng làng, khiến người dân rất bất bình nên đã đánh trống báo động vây bắt.

Theo ông Thiện, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 20-8, khi có khoảng 20-25 thanh niên xăm trổ mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt... đi trên 7 ô tô tới cổng làng Phú Viên rồi tổ chức đập phá chân đế của cổng làng này.

Nhóm côn đồ đi trên 7 xe ô tô kéo tới đập phá cổng làng - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân gần đó rất bất bình đã báo sự việc tới cán bộ thôn và sau đó thôn này đã đánh trống tri hô, thông báo trên loa phát thanh.

Nghe trống báo động, hàng trăm người dân của thôn Phú Viên đã kéo tới vây kín cổng làng, đánh xe công nông, xe ba gác ra chặn xe ô tô để làm rõ nhóm côn đồ vô cớ kéo tới đập phá cổng làng. Tuy nhiên, khi thấy người dân kéo tới đông, nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên 5 xe ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ô tô.

Cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống sáng ngày 21-8 - Ảnh: Tuấn Minh

"Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, động viên người dân không được có hành động quá khích, đồng thời báo cáo Công an huyện Nông Cống tới xử lý vụ việc. Nhóm thanh niên này có liên quan đến việc khai thác đất trên địa bàn"- ông Thiện thông tin.



Cũng theo ông Thiện, nguyên nhân xuất phát từ việc người dân thôn Phú Viên bức xúc trước việc xe ra vào mỏ đất của Công ty cổ phần KH GROUP chở đất quá tải, toàn xe lớn gây bụi, hỏng đường và nứt cổng chào của dân. Sự việc được thôn phản ánh nhiều lần, xã cũng đã có văn bản báo cáo huyện về việc này, tuy nhiên nhiều đoàn về kiểm tra vẫn không xử lý dứt điểm được.

Phần chân cổng làng bị nhóm côn đồ đập phá nham nhở - Ảnh: Tuấn Minh

"Người dân đã nhiều lần có ý kiến hạn chế xe lớn ra vào mỏ đất nhưng không được đáp ứng nên mới đây nhân dân đã thống nhất làm chân đế cổng làng hẹp lại để ngăn xe tải lớn (chỉ cho xe khoảng dưới 7 tấn ra vào). Có thể do xe lớn không vào được mỏ đất nên phía công ty đã cho người tới đập phá cổng làng khiến người dân rất bất bình"- ông Thiện nói.

Được biết, sau khi Công an huyện tới giải quyết vụ việc đã mời một số người của nhóm côn đồ trên về công an làm việc, đồng thời đưa 2 chiếc xe ô tô về trụ sở công an để xử lý.

Công an huyện Nông Cống có mặt để xử lý vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nông Cống vào cuộc điều tra, làm rõ.