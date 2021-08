Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Anh (23 tuổi; ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Quốc Anh

Liên quan đến việc trên, trước đó, ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT có đủ cơ sở xác định hành vi của Anh có dấu hiệu phạm vào tội giết người nên đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với y.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 3-5, tại nhà ông Nguyễn Văn Nam (56 tuổi; ngụ thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), Trần Quốc Anh cùng với Đoàn Văn Lắm (42 tuổi), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi) và Nguyễn Bá Phương (37 tuổi; cùng ngụ địa phương) tổ chức đánh bài tiến lên, ghi điểm để lấy tiền mua bia về nhậu.

Trong quá trình đánh bài, giữa Trần Quốc Anh và ông Đoàn Văn Lắm xảy ra mâu thuẫn do "nhớ bài lai" chuyện mua bán bắp trước đây của họ. Sau một hồi cãi vã, được mọi người can ngăn nên giữa 2 người không xảy ra đánh nhau.

Đánh xong lượt bài thứ nhất, Trần Quốc Anh và ông Nguyễn Văn Thành vì thua nên phải ra ngoài ngồi "chầu rìa" theo giao ước để thay 2 người khác vào sòng tiếp tục cuộc chơi. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, do vẫn còn bực tức nên Anh nảy sinh ý định giết ông Lắm.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Anh

Sau đó, Trần Quốc Anh nhắn tin cho vợ: "Anh giết thằng năm Lắm á", rồi điều khiển mô tô về nhà vợ ở gần đó lấy một con dao Thái lan quay lại nhà ông Nam. Khi đến sòng bài, Anh đi một vòng để lựa thời cơ ra tay. Trong khi đó, ông Lắm không nghĩ rằng Quốc Anh sắp ra tay với mình vì mâu thuẫn giữa họ chẳng có gì đến mức phải căng thẳng.

Vài phút sau, khi mọi người đang say sưa đánh bài, Quốc Anh bất ngờ rút dao đâm 2 nhát vào sườn và vai ông Lắm với lực khá mạnh đến mức khiến con dao bị gãy cán. Sau khi gây án, Anh rời khỏi hiện trường, bỏ trốn. Còn ông Lắm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu và được giám định thương tật với tỷ lệ 7%.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đang tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ vụ án và bị can Trần Quốc Anh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.