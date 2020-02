Ngày 22-2, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với chị L.T.T.L. (ngụ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác".



Văn bản giả mạo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook

Trước đó, vào ngày 20-2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền văn bản do UBND tỉnh Hà Nam ban hành gửi cơ quan chức năng đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3-2020 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19). Ngay khi thông tin được đăng tải, chia sẻ đã gây sự chú ý của nhiều người.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam khẳng định văn bản trên là giả mạo, được sao chép, chỉnh sửa làm sai sự thật.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định người đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh Hà Nam là L.T.T.L.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị L. cho biết, tối ngày 20-2, người phụ nữ này có vào Facebook và thấy tài khoản có tên "Hồng Hạnh" đăng hình ảnh "công văn kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3-2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh Hà Nam" nên chị L. đã tải về điện thoại và đăng lên Facebook cá nhân của mình.

Đến sáng ngày 21-2, chị L. đã xóa văn bản đăng trên khỏi tài khoản Facebook cá nhân.