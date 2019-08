Các phụ huynh đặt hoa và di ảnh cháu L. trước cổng trường

Sáng 9-8, một nhóm phụ huynh của nhiều trường học khác nhau đã đặt những bông hoa trắng và nến dọc tường rào bên ngoài cổng trường Gateway để tưởng niệm cháu L.H.L., học sinh lớp 1 đã tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.



"Một nhóm những người mẹ, người bà, người cha đã xếp những ngọn nến trắng thành hình trái tim, cùng hoa trắng và tấm lòng yêu thương, xót xa đến cổng trường Gateway cầu nguyện cho cháu bé vừa đi xa" - chị Phan Ngọc Minh, một phụ huynh, chia sẻ trên trang cá nhân.

Cầu nguyện cho cháu bé vừa đi xa sớm siêu thoát

Chia sẻ về hành động này, chị Phan Ngọc Minh cho rằng đặt hoa, nến tưởng niệm là rất bình thường trong xã hội văn minh.

Chị Minh cũng tâm sự ước vọng tha thiết nhất của mình là mỗi đứa trẻ trên đất nước này luôn được sống, được lớn lên bình yên trong tình yêu thương của toàn xã hội.

Chị Nguyễn Hà, một phụ huynh khác, cho biết sáng nay, nước mắt chị lại tuôn rơi khi nhìn thấy những giỏ hoa trắng được ai đó gửi đến. "Những đứa trẻ hồn nhiên với đồng phục đỏ hoặc trắng vẫn đang nô đùa trong sân... Và rồi vài ngày sẽ lại hết ồn ào, chỉ lòng mẹ là bão giông mãi mãi..." - chị Hà tâm sự.

Hoa và nến được xếp dọc hàng rào trước cổng trường Gateway

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 6-8, cháu L.H.L. - học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway - được phát hiện tử vong trên ôtô đưa đón của nhà trường. Theo tường trình, khoảng 6 giờ ngày 6-8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón cô Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway, để đi đón học sinh.

Xe này sau đó đón bé L.H.L. tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. Trong số 13 học sinh đi xe, L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và cô phụ trách học sinh không kiểm tra. Họ không biết L. vẫn chưa xuống. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đánh xe về đến trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện. Cháu L. được đưa đến phòng y tế của trường, sau đó được chuyển đến Bệnh viện E,nhưng được xác định tử vong từ trước.

Đại diện Công an quận Cầu Giấy cho hay cơ quan CSĐT công an quận đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L.H.L. tử vong và sẽ thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất. Ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, chưa đề cập nguyên nhân cháu L. tử vong vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Theo 6ong Hòa, sau khi thu thập đủ tài liệu, CQĐT sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý.