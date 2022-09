Là cửa ngõ của vùng ĐBSCL, Long An có vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội… của khu vực, được nhiều người biết đến với đôi dòng Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây thơ mộng, hữu tình đã đi vào thơ ca, âm nhạc. Nơi đây cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, nơi ghi dấu biết bao chiến công vang dội.



Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cư dân nơi đây đã để lại những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu, với 123 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp quốc gia, 102 di tích cấp tỉnh, 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhiều lễ hội và làng nghề truyền thống cùng những di sản văn hóa phi vật thể khác. Ngoài ra, Long An có hệ sinh thái đặc trưng vùng ngập nước, nổi bật với các giá trị cảnh quan như rừng tràm, lau sậy, đầm sen, hoa súng, sông nước, vườn cây trái, những cánh đồng lúa, rau màu và nhiều loài động vật.

25 thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm 2022 đã góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh Long An. Ảnh: VÀM CỎ

Với thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn", Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 thật sự là cơ hội cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước. Thông qua đó, Long An giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách; mở ra hướng đi mới cho du lịch Long An trong việc tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư; đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh.

Trong chuỗi 13 hoạt động của sự kiện này, lần đầu tiên Long An đã tổ chức thành công và tìm ra được Hoa khôi Sông Vàm Huỳnh Đào Diễm Trinh - một người con của Long An. Diễm Trinh cũng được chọn làm Đại sứ thương hiệu của tỉnh, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh của vùng đất và con người Long An trong thời gian tới.

Hoa khôi Sông Vàm 2022 Huỳnh Đào Diễm Trinh (giữa) và 2 á khôi. Ảnh: VÀM CỎ

Ngoài ra, trong vòng 5 ngày diễn ra, khu lễ hội ẩm thực đã thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan trong hàng trăm ngàn lượt khách đến vui chơi, trải nghiệm chuỗi sự kiện của tuần văn hóa - du lịch.

Tại lễ bế mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định thông qua các hoạt động, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng - trung dũng, kiên cường; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển du lịch bền vững, đồng thời kích cầu du lịch đến với tỉnh sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, đưa hoạt động du lịch phục hồi.