Sáng 23-7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp với các sở - ngành, quận - huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2020.



Mức tăng trưởng thấp

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP trong 6 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng giảm 3,7% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp cũng giảm do gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ…

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5% trong năm 2020. (Ảnh do Trung tâm Báo chí TP HCM cung cấp)

Dù vậy, kinh tế TP vẫn có những điểm sáng mà điển hình là ở lĩnh vực ngân hàng, tăng trưởng nhẹ so với cuối năm trước. Đặc biệt, ngành ngân hàng đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tổng mức huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 2.601.000 tỉ đồng, tăng 2,12% so với cuối năm 2019.

Càng khó khăn càng phải vươn lên

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết những năm gần đây, mức tăng trưởng kinh tế của TP đều trên 8% nhưng nửa đầu năm nay con số này chỉ còn 2%. Do đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở - ngành và quận - huyện phải nỗ lực hết sức để đạt được mức tăng trưởng cao nhất theo kịch bản mà Viện Nghiên cứu phát triển TP đã đưa ra 5% (2 mức còn lại là 3% và 4%). "Bằng mọi giải pháp phải cố gắng làm sao để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất là 5% chứ không dám hy vọng duy trì được mục tiêu từ 8,3%-8,5% như ban đầu" - ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo lãnh đạo UBND TP, do chưa có vắc-xin phòng bệnh Covid-19 nên nhiệm vụ trọng tâm của TP trong những tháng cuối năm 2020 và xa hơn nữa vẫn là nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phục hồi kinh tế. Nhận định "đợt sóng sau bao giờ cũng cao hơn đợt sóng trước", Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện không được phép chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19, không để bùng phát trở lại.

Đối với các giải pháp phục hồi kinh tế, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn duy trì tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN), đề xuất các giải pháp theo từng tháng, từng quý. Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCX-KCN dự báo có bao nhiêu DN phải ngưng hoạt động do bị cắt giảm đơn hàng, bao nhiêu lao động bị mất việc… để lên giải pháp ứng phó. Chủ tịch UBND các quận - huyện phải trực tiếp gặp các DN thuộc địa bàn để tháo gỡ các khó khăn. "Cái nào trong thẩm quyền phải giải quyết ngay, cái nào vượt thẩm quyền phải đề xuất cụ thể lên UBND TP" - ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo và nhấn mạnh: "Chúng ta hay nói đồng hành cùng DN thì đây là lúc có những hành động, việc làm cụ thể về thuế, vốn chứ không nói chung chung".

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu đẩy mạnh du lịch nội địa bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết và phối hợp giữa Sở Du lịch TP và sở du lịch của các tỉnh - thành; cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các ngành, các cấp kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách, tăng cường các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường các giải pháp thu thuế nợ đọng, thực hiện chi ngân sách theo đúng định mức, tiết kiệm...

Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2020 là 164.503 tỉ đồng, đạt 40,54% so với dự toán, bằng 86,59% so với cùng kỳ.