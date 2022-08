Theo báo cáo, việc triển khai dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, đã có gần 125 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng DVC quốc gia. Hoàn thành 21/25 DVC mức độ 3, 4 đúng lộ trình Đề án 06. Riêng Bộ Công an đã hoàn thành mức độ 3, 4 đối với 187/224 DVC của toàn ngành.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đề án 06 có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, nhằm cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân thuận tiện nhất khi thực hiện thủ tục thông qua môi trường số. Thủ tướng lưu ý về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử phải đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu, nhất là trên các lĩnh vực như thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên CCCD và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân... Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; giao Bộ Công an nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều phối dữ liệu dân cư; bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động các nguồn lực và khai thác nguồn lực từ dữ liệu.