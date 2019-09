Từ chiều tối qua (18-9), trang Facebook cá nhân Trần Mai Hương đăng tải đoạn clip dài 23 giây, quay cảnh một cô gái không mặc áo, quần cởi hờ tạo dáng, uốn éo khoe thân trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An, trông hết sức phản cảm.



Cô gái khoe thân phản cảm trên di tích

Clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt thể hiện cảm xúc, bình luận. Trong đó, có rất nhiều người dùng mạng bức xúc vào "ném đá" cô gái với những lời lẽ nặng nề nhưng hình như cô không hề quan tâm điều đó.

Sáng 19-9, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An, cho biết đã vào cuộc xác minh và có văn bản báo cáo cấp trên về sự việc này. Theo văn bản của Phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An: Từ tối ngày 18-9, trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh clip của Trần Mai Hương quay tại phố cổ Hội An với những hình ảnh khoe thân để hở các bộ phận cơ thể phản cảm trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ. Dư luận xã hội đang kịch liệt lên án hành vi này vì làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An đã phối hợp cùng địa phương đã xác minh địa điểm cụ thể Trần Mai Hương thực hiện quay clip nêu trên.

Tuy nhiên, vì tính nhạy cảm và phức tạp của sự việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với Di sản văn hoá quốc gia đặc biệt và Di sản văn hoá thế giới, cũng như việc quản lý người mẫu, diễn viên, ca sĩ và tư cách pháp nhân của việc ekip thực hiện, phát tán clip nêu trên.

Cô gái này uốn éo khoe thân hết sức phản cảm

Do đó, Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị UBND TP Hội An có chế tài đối với quán cà phê trong khu di sản không nhắc nhở, đã để cho khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh lịch sự tại cơ sở kinh doanh.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cùng Thanh tra của Sở hỗ trợ thành phố Hội An trong việc xác minh, xác định tính chất sự việc và cách xử lý việc Trần Mai Hương đã thực hiện clip phản cảm tại khu di sản Hội An.

Về phần mình, Phòng văn hoá và Thông tin TP Hội An, khẳng định sẽ khẩn trương hơn trong việc phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo tồn Di sản Khu phố cổ, tạo sự đồng thuận và cộng đồng trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sự việc tương tự.