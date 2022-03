Theo kế hoạch, cảng hàng không Côn Đảo sẽ triển khai xây dựng mới 1 đường lăn song song và 3 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh vào đường lăn song song và sân đỗ máy bay mới theo quy hoạch. Vị trí xây dựng đường lăn song song cắt qua sân đỗ hiện hữu do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khai thác.



Sân bay Côn Đảo hiện có các hãng hàng không Vasco, Bamboo Airways và Công ty bay trực thăng Miền Nam khai thác - Ảnh: Dương Ngọc

Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) Phạm Văn Hảo cho biết Ban quản lý dự án Thăng Long đã trình Cục Hàng không đề cương, nhiệm vụ, dự toán khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng như thẩm tra báo cáo về việc triển khai dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo.

Theo đó, phạm vi nâng cấp và mở rộng đường băng hiện hữu nằm trong phạm vi khu bay và không cần phải giải phóng mặt bằng. Riêng hạng mục lắp đặt đèn tiếp cận sẽ phải kéo dài ra biển, cần khảo sát kỹ để đánh giá khả năng thi công, kéo dài ra biển và cả bảo trì, bảo dưỡng khi đưa vào khai thác.

Phạm vi đầu tư xây dựng đường lăn song song có một phần nằm trong đất khu bay hiện hữu, một phần nằm trong đất do Binh đoàn 18 đang sử dụng và một phần nằm trong khu vực sân đỗ máy bay hiện hữu. Vì vậy khi xây dựng đường lăn song song sẽ phải đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình của Binh đoàn 18; đồng thời phải bố trí đất bổ sung theo quy hoạch cho Binh đoàn 18 để di dời các công trình này.

Theo quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo đến năm 2030 đã được phê duyệt, 4 nhóm dự án thành phần sẽ được triển khai đồng bộ, gồm: Công trình đường cất hạ cánh, đường lăn (do Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư); Đài kiểm soát không lưu, hệ thống trạm khí tượng hàng không (do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư); Công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng dùng chung như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước (do ACV đầu tư) và kho xăng dầu hàng không triển khai thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cục Hàng không đề nghị Bộ GTVT có ý kiến gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thống nhất thời gian đóng cửa sân bay Côn Đảo dự kiến từ tháng 4-2023 đến tháng 12-2023; đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ một số nội dung liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, thiết lập cảng tạm phục vụ thi công, công bố giá nguyên vật liệu, giới thiệu các mỏ vật liệu...

Đồng thời, để đảm bảo dự án được triển khai đồng bộ, Cục Hàng không đề nghị Bộ GTVT làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu ACV đẩy nhanh đầu tư các hạng mục công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách, hạ tầng.

Bên cạnh đó, Cục hàng không cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cần sớm triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình quản lý bay tại Cảng hàng không Côn Đảo trong giai đoạn 2022 - 2024, để khớp nối tiến độ đồng bộ với dự án do Cục Hàng không triển khai.

Theo quy hoạch được Bộ trưởng GTVT phê duyệt tháng 8-2021, sân bay Côn Đảo được quy hoạch là cảng hàng không nội địa cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II, có thể khai thác máy bay code C và tương đương (có thể đón được máy bay cỡ lớn như A320, A321), có 8 vị trí đỗ máy bay.

Sân bay này cũng được quy hoạch công suất 2 triệu hành khách/năm và 4.400 tấn hàng hóa/năm.