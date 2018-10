Đề nghị QH làm rõ trách nhiệm để đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng

15/10/2018 14:54

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị QH làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng nhanh

Chiều 15-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28.

Phát biểu về các báo cáo về kinh tế - xã hội, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH đề nghị Chính phủ cần làm rõ chất lượng các công trình hạ tầng nói chung, và các công trình giao thông nói riêng. "Nhiều công trình, trong đó có các công trình giao thông xuống cấp rất nhanh"- bà Nga nói và đề nghị phải trả lời được câu hỏi "vì sao công trình làm thì lâu mà xuống cấp rất là nhanh?".

Dẫn ví dụ về tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng, vừa mới đưa vào sử dụng đầu tháng 9-2018 nhưng đã bị hư hỏng, xuống cấp rất nhanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH đề nghị làm rõ các vấn đề mà dư luận, cử tri, báo chí đã nêu và đề nghị QH làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiều ổ gà xuất hiện trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Thường

Ngoài ra, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan khi có phản ánh của báo chí, cử tri. "Tôi đề nghị trong giải trình phải làm rõ, tránh trường hợp né tránh trách nhiệm như vị giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi có sự việc ổ gà, ổ trâu xảy ra ở tuyến đường này thì ngay lập tức đã đổ cho do mưa…" - bà Nga nói và đề nghị phải làm rõ trách nhiệm giải trình và phải làm nghiêm túc.

Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị Chính phủ phải làm rõ trách nhiệm giải trình "vì sao chất lượng công trình, trong đó có công trình giao thông lại xuống cấp nhanh như vậy?".

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2018 và công tác đảm bảo ATGT 3 tháng cuối năm diễn ra sáng nay 11-10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam và Bộ GTVT báo cáo về tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỉ đồng vừa thông xe đã hư hỏng, đầy ổ gà.

Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân do thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều cơn mưa. Cùng đó, sau khi thông tuyến, nhiều xe tải trọng nặng chạy trên cao tốc gây ra tình trạng hư hỏng mặt đường như báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng khi thiết kế dự án, xây dựng cao tốc, phải tính toán, tổng hợp đầy đủ các yếu tố tác động đến như thời tiết, lưu lượng xe, tải trọng lên mặt đường, kể cả động đất. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết giải pháp và phải xử lý nghiêm việc này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ GTVT phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhà thầu trong việc thi công này; có biện pháp quyết liệt xử lý trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng khẳng định không thể có nguyên nhân do mưa nhiều hay thời tiết tác động làm hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng không phải do xe quá tải trọng chạy nhiều mà do chất lượng thi công.

Chiều 11-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có công điện yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng, đồng thời quyết định dừng thu phí cao tốc này từ 0 giờ ngày 12-10.



Văn Duẩn