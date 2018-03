Để người tâm thần lên máy bay, 5 nhân viên hàng không bị phạt 44 triệu đồng

04/03/2018 20:41

Nguồn tin của Báo Người Lao Động chiều nay 4-3 xác nhận nhà chức trách hàng không đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân để xảy ra sự việc nam thanh niên 21 tuổi vượt rào an ninh, lên chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách tại sân bay Vinh, Nghệ An.

Cụ thể, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân liên quan. Bao gồm 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh, mỗi người bị phạt 10 triệu đồng cùng hình thức phạt bổ sung là rút giấy phép hành nghề 2 tháng. 1 nhân viên dịch vụ mặt đất khác bị phạt tiền 4 triệu đồng.

Sự việc xảy ra đầu giờ chiều ngày 3-3, khi chuyến bay VN1265 của Vietnam Airlines từ Vinh đi TP HCM đang chuẩn bị đón khách thì tiếp viên bất ngờ phát hiện 1 nam thanh niên xuất hiện ở cửa máy bay và định vào khoang hành khách. Thời điểm đó chưa đến giờ đón khách lên máy bay. Tiếp viên yêu cầu nam thanh niên trình Thẻ lên máy bay (boarding pass) nhưng người này không xuất trình được. Do đó, tổ bay đã ngăn chặn và báo lực lượng an ninh sân bay Vinh phối hợp xử lý.

Nhân thân của người đột nhập sân bay sau đó được nhà chức trách hàng không và cơ quan công an làm rõ. Đó là một sinh viên đại học 21 tuổi, cư trú trên địa bàn, đang trong thời gian được nhà trường cho nghỉ học để điều trị bệnh tâm thần. Gia đình sinh viên này cũng đã trình các giấy tờ liên quan và hồ sơ để chứng minh tình trạng sức khoẻ của con em mình nên thanh niên vi phạm đã được cơ quan công an cho về nhà, không tạm giữ để điều tra.

Theo tường trình của các bộ phận liên quan tại sân bay, cơ quan chức năng xác định thanh niên 21 tuổi này đã vượt rào an ninh bằng cách trèo tường vào cảng hàng không Vinh, tiếp tục vượt qua nhiều "chốt" đảm bảo an ninh khác, đi xuyên qua khu bay rất rộng, trèo lên cầu thang rồi vào chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách. Khi thanh niên này đến cửa máy bay thì bị tổ tiếp viên phát hiện, ngăn chặn và báo cho lực lượng an ninh xử lý.

Ngay trong ngày 3-3, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ công tác điều tra vụ việc, đồng thời tổng rà soát lại công tác an ninh của cảng hàng không Vinh để rút kinh nghiệm, khắc phục và ngăn ngừa tái diễn vụ việc tương tự.

T.Hà