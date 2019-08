Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa có tờ trình gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt phương án đóng cửa đường lăn S3 phục vụ thi công hạng mục sửa chữa vết hằn lún bêtông nhựa đường lăn S3.

Đường lăn tại Nội Bài bị hằn lún theo vệt bánh máy bay - Ảnh: P.D.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận đóng cửa đường lăn S3 trong thời gian thi công hạng mục: "Sửa chữa vệt hằn lún Bê tông nhựa đường lăn S3 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài".



Khu vực thi công gồm: Khu vực 1: Phía Nam cách tim đường CHC 11R/29L 50 m, phía Bắc giáp vạch dừng chờ trên đường lăn S3 trước đường CHC 11R/29L; khu vực 2: nằm giữa 2 vạch dừng chờ trên đường lăn S3; khu vực 3: Phía Nam tiếp giáp vạch dừng chờ trước đường CHC 11L/29R, phía Bắc cách tim đường CHC 11L/29R là 71,10 m.

Thời gian thi công dự kiến thực hiện thi công từ 1 giờ ngày 11-9-2019 đến 7 giờ ngày 16-9-2019.

Cụ thể, khu vực 1 sẽ thi công trong thời gian có mật độ bay thấp từ 1 giờ tới 7 giờ từ ngày 11-9-2019 đến ngày 13-9-2019.

Khu vực 2 sẽ thi công từ 0 giờ ngày 11-9-2019 đến 7 giờ ngày 16-9-2019.

Khu vực 3 sẽ thi công trong thời gian có mật độ bay thấp từ từ 1 giờ tới 7 giờ các ngày 14-9-2019 đến ngày 16-9-2019.

Dự kiến sẽ đóng cửa đường lăn S3 trong suốt thời gian thi công. Trong thời gian thi công trên khu vực 1, 3 không triển khai thi công khi tầm nhìn dưới 2.000 m và khi có hoạt động bay quân sự.

Các phương án máy bay lăn ra cất cánh và máy bay lăn vào sân đỗ sau khi hạ cánh được Cảng hàng không Nội Bài lên cụ thể.

Dự kiến trong thời gian thi công khu vực 1, 3, ngoài đóng cửa đường lăn S3, dự kiến hạn chế sử dụng đường CHC 11L/29R để cất/hạ. Khi có yêu cầu khai thác đường CHC 11L/29R để cất/hạ, Đài Kiểm soát tại sân báo trước cho Đơn vị thi công, trong vòng 15 phút Đơn vị thi công sẽ di chuyển người và phương tiện vào giữa 2 vạch dừng chờ trên đường lăn S3, đảm bảo an toàn khai thác đường CHC 11L/29R.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Ngay sau khi được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt chấp thuận, Cảng Nội Bài sẽ thông báo các nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp điều hành hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đảm bảo an toàn, hiệu quả.