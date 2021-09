Nam Bộ mưa to

Do ảnh hưởng của rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên đêm nay và ngày mai 9-9, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.