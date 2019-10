Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam hành khách trú tại TP HCM vì có hành vi gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại sân bay quốc tế Nội Bài.



Trước đó, vào 16 giờ ngày 29-9, trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài đã lập Biên bản vụ việc đối với hành khách Vũ Văn T. (SN 1975, trú tại Quận 12, TP HCM), là hành khách đi chuyến bay QH219 chặng Hà Nội - TP HCM, cất cánh lúc 14 giờ có biểu hiện bức xúc, to tiếng gây mất an ninh trật tự tại khu vực quầy làm thủ tục. Hành khách có mặt tại quầy làm thủ tục A18 sảnh A - tầng 2, nhà ga hành khách T1 lúc 13 giờ 33 phút, muộn hơn so với giờ đóng quầy là 13 giờ 20 phút. Vụ việc đã được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc tiếp nhận xử lý theo quy định.

Cụ thể, vào 13 giờ 33 phút ngày 29-9, tại quầy làm thủ tục hàng không số A18, khu vực công cộng sảnh A, tầng 2, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Vũ Văn T. đến quầy làm thủ tục hàng không để đi chuyến bay QH219, chặng bay Hà Nội, TP HCM, cất cánh lúc 14 giờ cùng ngày.

Do ông Vũ Văn T. đến muộn giờ làm thủ tục chuyến bay theo quy định, đại diện hãng hàng không Bamboo Airways đã từ chối vận chuyển và giải thích quy định vận chuyển của hãng cho ông Vũ Văn T. được biết, đồng thời đề nghị hỗ trợ ông Vũ Văn T. được bay chuyến bay kế tiếp. Tuy nhiên, ông Vũ Văn T. đã không hợp tác với đại diện hãng hàng không và có hành vi to tiếng, chửi bới, làm mất an ninh, trật tự tại khu vực làm thủ tục hàng không số A18.

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ hàng không miền Bắc nhận thấy ông Vũ Văn T. đã có hành vi gây rối. làm mất an ninh, trật tự tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cảng vụ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn T., mức phạt 4 triệu đồng.