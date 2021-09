Theo đó, các chợ truyền thống chỉ được phép hoạt động khi đạt các tiêu chí sau: Khách hàng và người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (nhân viên đơn vị quản lý chợ, thương nhân, người lao động thường xuyên tại đơn vị, lái xe, nhân viên giao hàng, người phụ việc...) phải có "thẻ xanh Covid-19". Chợ phải bảo đảm kiểm soát mật độ tối thiểu là 4 m2/người tính theo diện tích kinh doanh và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa 2 người kế cận.



Các chợ truyền thống đáp ứng đủ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 mới được mở cửa hoạt động trở lại

Chợ truyền thống không có nhà lồng phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 m giữa 2 người kế cận. Ban quản lý chợ phải có phương án, biện pháp kiểm soát người ra vào chợ và quy định số lượng khách ra vào không để ùn ứ, giữ khoảng cách an toàn theo quy định; bảo đảm khoảng cách an toàn tại bãi giữ xe và khu vực nhà vệ sinh và an toàn trong thanh toán, giao nhận hàng hóa. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt phải có khay giao và nhận riêng; hàng hóa phải được giao qua phương tiện trung gian, tránh tiếp xúc trực tiếp...

Ngoài ra, phải kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị; trang bị đủ các thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Bảo đảm vệ sinh, môi trường phòng chống dịch tại các khu vực và phát loa nhắc thương nhân, khách hàng thường xuyên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ít nhất 2 giờ/lần hoặc các biện pháp thay thế khác như: đặt biển cảnh báo, bảng thông tin, tuyên truyền, tranh cổ động ngay lối ra vào hoặc nơi dễ thấy về quy định phòng chống dịch; có kế hoạch, phương án phòng chống dịch tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế.