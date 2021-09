Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP HCM vừa có quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.



Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và các quy định liên quan công tác phòng, chống dịch.

Một số cửa hàng ở TP HCM đã mở lại hoạt động bán hàng mang đi; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để được mở cửa lại, các cơ sở cần đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí an toàn.

- Thứu nhất, cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thứ 2, cơ sở cần bảo đảm điều kiện an toàn an toàn thực phẩm theo đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu và chứng từ liên quan.

- Thứ 3, người lao động, khách hàng, người giao nhận hàng, người liên hệ phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những người này cần được tiêm ngừa vắc-xin Covid-19, thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính SARS-CoV-2.

- Thứ 4, cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn ngành y tế đối với người lao động, người ra vào. Các đơn vị phải bảo đảm quy tắc 5K, đo thân nhiệt.

- Thứ 5, cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt khu vực khác, bảo đảm khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2 m, trang bị nước rửa tay, sát khuẩn, có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô dùng một lần.

- Thứ 6, cơ sở phải xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống Covid-19, khu vực ăn uống đảm bảo mật độ tối thiểu 4 mét vuông một người, khoảng cách tối thiểu 2 m hoặc bố trí vách ngăn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP HCM yêu cầu, tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm 5 tiêu chí đầu tiên mới được hoạt động. Tiêu chí thứ 6 áp dụng với cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ của cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức khu vực ăn uống cho nhân viên.

Đối với các hoạt động của siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP HCM chỉ đạo các đơn vị tuân thủ theo 5 tiêu chí.

Cụ thể: có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; bảo đảm điều kiện an toàn an toàn thực phẩm theo đúng quy định; khu vực kinh doanh bảo đảm mật độ tối thiểu 4 mét vuông một người, khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 2m; bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt khu vực khác, bảo đảm khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2m; người lao động, người đến cơ sở phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.