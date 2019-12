Chiều 14-12, thông tin từ chính quyền xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ chồng anh M. thương vong - Ảnh: Trà Giang

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, anh Trần Văn M. (22 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là chị Lê Thị Ngọc A. (21 tuổi, cùng trú huyện Đô Lương, Nghệ An) lưu thông trên quốc lộ 7 theo hướng Anh Sơn - Đô Lương. Khi đi đến địa phận xã Lĩnh Sơn, xe máy chở vợ chồng anh M. bất ngờ bị chiếc xe khách mang biển số Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại tông phải.

Cú va chạm mạnh khiến hai vợ chồng anh M. ngã xuống đường và bị kéo lê hơn 10 m, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm lọt dưới gầm xe khách. Vụ tai nạn khiến người chồng bị thương nặng, tử vong trên đường tới bệnh viện, còn người vợ cũng bị thương nặng.



Được biết, hai vợ chồng anh M. có hoàn cảnh khó khăn. Sáng cùng ngày, hai vợ chồng đang trên đường chở nhau đi mua quần áo tặng quà sinh nhật cho con thì không may gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.