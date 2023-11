Ngày 2-11, thượng tá Trần Quốc Nhị, Phó Trưởng Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã trao tài sản được thu hồi cho đại diện chùa Long Quang (TP Bà Rịa).



Công an TP Bà Rịa cũng khen thưởng đột xuất tập thể Đội Hình sự và Công an xã Hoà Long, TP Bà Rịa vì đã xuất sắc truy bắt đối tượng trộm cắp, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP Bà Rịa trao trả số tiền thu hồi được cho đại diện chùa Long Quang

Trước đó, ngày 31-10, Công an xã Hoà Long nhận được đơn trình báo của trụ trì chùa Long Quang (TP Bà Rịa) về việc bị kẻ gian đột nhập vào chùa trộm số tiền khoảng 50 triệu đồng, 2 điện thoại di động trị giá 26 triệu đồng.

Lực lượng công an nhanh chóng xác định Đặng Tuấn Vũ (SN 1997, ngụ huyện Đất Đỏ) là nghi phạm và bắt người này.

Vũ khai do cần tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng nên khoảng 1 giờ sáng 31-10 đi bộ từ căn nhà hoang gần chợ Long Điền đến chùa Long Quang để trộm cắp tài sản. Vũ leo rào vào bên trong và lấy đi các tài sản như trên.

Đối tượng Đặng Tuấn Vũ

Sau đó, Vũ dùng 10 triệu đồng mua ma tuý sử dụng và mua 1 chiếc xe gắn máy giá 3,2 triệu đồng. Vũ khai đã ném 2 chiếc điện thoại xuống ruộng bên đường do không biết mật khẩu.

Công an TP Bà Rịa đã thu giữ số tiền còn lại Vũ đang giữ là hơn 31 triệu đồng, 1 điện thoại màu đen và 1 mô tô là tang vật của vụ án. Được biết Vũ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.