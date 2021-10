Ngày 20-10, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét theo hướng hủy kết quả trúng thầu quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đối với Công ty TNHH TM&DV T-S.Home; đồng thời tổ chức đấu giá lại theo quy định.



Mỏ cát đang khai thác trên sông Tiền phía đối diện xã Bình Phước Xuân thuộc thủy phận tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức cuộc họp trực tiếp với Công ty TNHH TM&DV T-S.Home. Do đó, sở đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang 2 lần gửi thông báo đến công ty này để đề nghị nộp tiền trúng thầu.

Bởi theo quy định, với số tiền trúng đấu giá quyền khai thác cát hơn 2.800 tỉ đồng thì công ty phải nộp hơn 140 tỉ đồng trước khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại, công ty sẽ nộp trong 4 năm, mỗi năm nộp tạm tính hơn 667 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía công ty lại ra "yêu sách" cho nộp lần đầu 50 tỉ đồng trước khi cấp phép khai thác; hơn 90 tỉ đồng còn lại trong số hơn 140 tỉ đồng sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên. Trong trường hợp UBND tỉnh không chấp thuận đề xuất này thì công ty xin nhận lại tiền cọc sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá.

Với những lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh An Giang hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát đối với Công ty TNHH TM&DV T-S.Home. Tuy nhiên, công ty này phải trả lại chi phí tổ chức đấu giá 330 triệu đồng trước khi được nhận lại tiền đặt cọc hơn 747 triệu đồng.

Như đã thông tin, vào ngày 26-3, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát nêu trên với giá khởi điểm khoảng 72, tỉ đồng. Qua hàng chục vòng đấu giá, Công ty TNHH TM&DV T-S.Home đã "đánh bại" các doanh nghiệp để được trúng thầu với số tiền hơn 2.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa chứng minh năng lực tài chính cũng như nộp tiền trúng đấu giá lần đầu.