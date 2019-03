Diễn biến mới nhất vụ thầy giáo đánh học sinh ở An Giang

01/03/2019 09:03

Ngày 1-3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh An Giang đã có đề xuất với lãnh đạo UBND huyện Phú Tân về hướng xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa và thầy giáo ở trường này bị "tố" đánh học sinh.



Đây là nơi xảy ra vụ thầy giáo bị "tố" đánh học sinh vẹo cột sống.

Theo đó, trong buổi làm việc với UBND huyện Phú Tân vào chiều hôm qua (28-2), Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã đề nghị lãnh đạo UBND huyện này chỉ đạo cho Ban Giám hiệu Trường THCS Long Hòa tổ chức Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật đối với thầy Lê Trường Thọ (giáo viên dạy Âm nhạc kiêm chủ nhiệm lớp 7A3 của trường THCS Long Hòa) với hình thức cảnh cáo. Trong khi đó, với vai trò liên đới trách nhiệm thì thầy Trần Thiện Chơn (Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa) cũng phải chịu kỷ luật bằng hình thức khiển trách do để xảy ra việc thầy giáo đánh học sinh. Về phần mình, thầy Chơn đã nhận khuyết điểm và sẵn sàng chịu hình thức kỷ luật do tổ công tác đưa ra.

Cũng tại buổi làm việc này, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang yêu cầu UBND huyện Phú Tân chỉ đạo ngành giáo dục huyện thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành về những điều giáo viên không được làm, về đạo đức nhà giáo và bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Đồng thời, phê bình Phòng GD-ĐT huyện này trong việc chậm trễ thực hiện báo cáo khi sự việc xảy ra. Nếu cá nhân nào sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, vào chiều tối 28-2, tổ công tác của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang phối hợp với các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đến huyện Phú Tân để kiểm tra sức khỏe cho em P.T.M.T (học sinh lớp 7A3 của Trường THCS Long Hòa) để làm rõ nguyên nhân em này bị vẹo cột sống có phải do thầy Thọ đánh hay không? Tuy nhiên, qua kết quả thăm khám và chụp X-Quang cho thấy cột sống của em này vẫn bình thường và cũng không bị tổn thương nên chưa có cơ sở để khẳng định.

T.Nốt