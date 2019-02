Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo bị "tố" đánh học sinh vẹo cột sống

28/02/2019 20:04

Ngày 28-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh An Giang phối hợp với các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang vừa có buổi làm việc với các ngành chức năng ở huyện Phú Tân (An Giang) để làm rõ hơn thông tin về việc thầy giáo ở huyện này bị "tố" đánh học sinh vẹo cột sống.



Ngôi trường nơi thầy giáo bị "tố" đánh học sinh vẹo cột sống

Theo đó, đoàn công tác đã phối hợp với gia đình đưa em P.T.M.T (học sinh lớp 7A3 của Trường THCS Long Hòa) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân để thăm khám và chụp X-Quang vùng cột sống để xác định lại nguyên nhân gây ra. Thông tin bất ngờ là vùng cột sống của em T. không để lại tổn thương nào và phần cột sống của em này cũng không bị vẹo như gia đình cung cấp cho nhà trường trước đó.

Tuy nhiên, đoàn công tác sẽ làm rõ hơn về vụ việc với một bệnh viện ở TP HCM trước khi đưa ra kết luận chính thức. Riêng về phần thầy giáo bị "tố" đánh học sinh vẹo cột sống sẽ bị hội đồng kỷ luật xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp vào tuần sau do vi phạm đạo đức nhà giáo (đánh học sinh).

Như đã đưa tin, vào ngày 22-2 vừa qua, gia đình em T. đến gặp Ban Giám hiệu Trường THCS Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Phú Tân) trình báo về việc con của họ đã bị thầy Lê Trường Thọ (giáo viên dạy Âm nhạc kiêm chủ nhiệm lớp 7A3) đánh gần một tháng trước đó. Hậu quả, em T. bị vẹo cột sống với phiếu chụp X-Quang của một bệnh viện tại TP HCM.

Ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, cho biết ngay sau khi xuất hiện thông tin học sinh bị thầy giáo đánh vẹo cột sống, Chủ tịch UBND tỉnh này đã chỉ đạo cho Sở Y tế, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị chức năng ở huyện Phú Tân phối hợp làm rõ những thông tin liên quan. Theo đó, cần xác định xem việc học sinh này bị vẹo cột sống do thầy giáo đánh hay ngã xe máy trước khi bị đánh hoặc nguyên nhân khác để đưa giải pháp khắc phục và hướng xử về UBND tỉnh trước ngày 1-3 để nơi đây báo cáo lên Văn phòng Chính phủ.

T.Nốt