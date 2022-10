Ngày 7-10, thông tin từ Sở Y tế Bình Dương cho biết 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An đã khỏi bệnh, xuất viện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đi thăm nạn nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa An Phú

Theo đó, ngoài 32 người chết, vụ cháy quán karaoke An Phú làm 17 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 nữ, 1 nam). Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Đa khoa An Phú. Sau một tháng điều trị, các bệnh nhân đã khỏe và được xuất viện.

Như Báo Người Lao động đã đưa tin, vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-9 vụ cháy xảy ra, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" và ngày 16-9 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.