Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong?

14/10/2018 10:30

Sáng 14-10, nguồn tin từ UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết ngay sau khi vụ việc dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trước cổng trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong, chính quyền, đoàn thể huyện Châu Thành, xã An Lục Long, nhà trường đã đến gia đình chia buồn cùng cha mẹ các em.

"UBND huyện hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử nạn. Lãnh đạo ngành điện lực Long An cũng đến động viên chia buồn, sau đó hỗ trợ gia đình 2 em học sinh bị tử nạn mỗi trường hợp 50 triệu đồng" - nguồn tin cho hay và thông tin thêm UBND huyện Châu Thành cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi và hỗ trợ cho 4 em đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Châu Thành và Bệnh viện đa khoa Long An.

Giám đốc Điện lực huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin bước đầu xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn xảy ra vào chiều qua (13-10).

Theo Cơ quan CSĐT, Công an huyện phối hợp cùng VKS và điện lực huyện đang tiếp tục làm rõ sự cố này.

Dây điện đứt rơi xuống đường nhưng không ai phát hiện. Ảnh: H.Minh

Như đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-10, đến giờ tan học, học sinh Trường THCS An Lục Long ra trước sân trường lấy xe và chờ cha mẹ đón về.

Lúc này trời vừa tạnh mưa, do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt rớt xuống đường nên nhóm học sinh khối lớp 6, 7 đi trước.

Khi qua vị trí này, 6 học sinh bị điện giật văng ra bất tỉnh. Nhiều học sinh khác hoảng loạn chạy ngược vào bên trong trường.

Phát hiện vụ việc, thầy cô cùng một số phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Do bị điện giật nặng, hai em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu. Bốn em khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu gồm Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006).

Một giáo viên Trường THCS An Lục Long cho biết 2 học sinh gặp nạn đều ngoan hiền, học lực khá giỏi.Một số phụ huynh có mặt tại hiện trường bức xúc cho rằng khi đường dây điện bị đứt rơi như vậy nhưng lại không có người phát hiện hoặc bảo vệ trường nhìn thấy để thông báo cho cơ quan chức năng xử lý

Hoàng Minh