Nổ bình điện, 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương

Chiều 13-10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An và ngành chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ bình điện xảy ra trước Trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành làm 2 học sinh tử vong và 4 em khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ( Ảnh: bạn đoc)

Theo thông tin ban đầu, gần giờ tan trường buổi chiều thì một bình điện trước cửa trường này bất ngờ nổ lớn. Lúc này, vài học sinh đang chạy xe gần đó bị điện đứt dây rơi xuống làm các em té ngã.

Công an huyện Châu Thành cho biết do bị điện giật nặng nên hai em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (đều SN 2007, học lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu. Bốn học sinh khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu gồm: Phan Tấn Sang (SN 2006), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006).

Lúc xảy ra sự cố, do chưa tới giờ tan trường nên phụ huynh chưa đến đón con.

