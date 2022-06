Sáng 2-9, thông tin từ UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết tại địa bàn vừa xảy ra nghi án bạo hành trẻ em khiến nạn nhân tử vong.



Theo anh L.T.N.T (23 tuổi; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An), khuya 1-6, anh nhận được thông tin con mình là bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) đã mất trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tay chân.

Người thân đã lo hậu sự cho bé trai 18 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành

Anh T. và mẹ bé P. là L.D.T.H cưới nhau được 6 năm, có 2 con nhưng đã ly hôn hơn một năm nay. Anh T. hiện nuôi bé lớn, còn H. thì nuôi bé P.

Theo anh T. phản ánh, vợ cũ hiện làm công nhân. Khoảng hơn 1 tháng nay, H. quen với một người đàn ông khoảng 28 tuổi và sinh sống như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

"Tôi muốn thăm con thì phải liên hệ qua mẹ bé nhưng mẹ bé ngăn cản, không cho gặp. Con tôi mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ về cái chết của con trai tôi" - anh T. nghẹn ngào.

Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ H. và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của bé P.