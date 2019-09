Tối 3-9, đại diện Ban quản trị toà nhà Mipec Long Biên (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ người dân phản ánh, tố cáo bị một người đàn ông có hành vi sàm sỡ, hành hung ngay tầng hầm của tòa nhà.



Theo vị này, chị L.H.M. (sinh năm 1991, thường trú tại Hà Nội) phản ánh việc bị một người đàn ông lạ mặt có hành vi sàm sỡ, hành hung tại tầng hầm của tòa nhà.

Người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ, hành hung cô gái trẻ

Theo nội dung phản ánh, chị M. cho hay vào khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 2-9, khi chị đi xe máy đến gửi tại tầng hầm nhà B2 của toà chung cư, thì có 1 người đàn ông lạ mặt, tầm trung tuổi, có mái tóc hoa râm tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ đối với chị.

Bị sàm sỡ bất ngờ nên chị M. đã hét lên và được 2 người phụ nữ gần đó ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đang trao đổi thì chị bị người đàn ông này bất ngờ hành hung.

Theo đoạn clip mà Ban quản trị toà nhà cung cấp, ngoài hành hung chị M., mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông nói trên sau đó còn hành hung 1 cư dân (nam) khác và bị người này phản kháng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị M. đã báo cho Ban quản lý chung cư Mipec Long Biên.

Người đàn ông và nhóm cư dân tranh cãi ngay dưới tầng hầm để xe

Vị đại diện Ban quản trị toà nhà cho hay sau đó, đại diện Ban quản trị và bảo vệ đã mời Công an phường Ngọc Lâm đến làm việc, đưa người đàn ông bị tố cáo về trụ sở công an để giải quyết theo thẩm quyền.

"Đến thời điểm hiện tại (tối 3-9), theo thông tin chúng tôi nắm được thì Công an phường Ngọc Lâm đã chuyển hồ sơ và chuyển người đàn ông này lên Công an quận Long Biên để giải quyết theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Cơ quan công an cũng chưa có thông báo nào đến Ban quản trị toà nhà" - đại diện Ban quản trị toà nhà Mipec Long Biên nói.

Đại diện Công an quận Long Biên cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và đối tượng vụ việc do Công an phường Ngọc Lâm chuyển đến.

Còn theo cán bộ Công an phường Ngọc Lâm, khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Ngọc Lâm đã đến hiện trường, đưa người đàn ông và những người liên quan về trụ sở để điều tra, xử lý. Khi về trụ sở công an, người đàn ông bị tố có hành vi không đúng mực vẫn trong tình trạng say xỉn.