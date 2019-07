Cục Hàng không Việt Nam ngày 28-7 đã có công văn hỏa tốc gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines về việc xác minh hành khách gây rối trên chuyến bay ưu tiên VN253.



Hành khách Vũ Anh Cường bị từ chối vận chuyển vì gây rối trên máy bay

Theo đó, này 27-7, trên mạng xã hội và báo điện tử có đăng tải thông tin nam hành khách hạng thương gia được cho say rượu có hành vi sàm sỡ nữ hành khách cùng hạng trên chuyến bay VN253 HAN-SGN ngày 26-7.

Theo thông tin phản ánh, hành khách Vũ Anh Cường, số ghế 6D, đã có hành vi sàm sỡ (sờ vào cơ thể nữ hành khách số ghế 5D và sờ cơ thể nữ Tiếp viên trưởng chuyến bay), khi đó ông Vũ Anh Cường "nồng nặc mùi rượu". Tổ bay VN253 đã xác định đây là hành khách gây rối, có vi phạm do mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích, quyết định từ chối vận chuyển.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ rõ việc xử lý hành khách gây rối này đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối quy định tại Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Hành khách Vũ Anh Cường chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên, từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc tiến hành xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách Vũ Anh Cường. Người đứng đầu hệ thống quản lý về an ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines hợp tác với Cảng vụ hàng không miền Bắc để việc xác minh nhanh chóng, hiệu quả.