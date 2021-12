Ngày 29-12, bà N.T.T (ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho biết chồng bà là ông N.V.K (SN 1966) bị công an xã Nhơn Mỹ đánh dẫn đến tử vong.

Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ, nơi ông K. tử vong sau khi lên công an xã làm việc

Thông tin với báo chí, đại diện UBND xã Nhơn Mỹ cho hay trong đêm 28-12, lực lượng công an xã đi tuần tra bắt các vụ tệ nạn xã hội và dựng xe trước hẻm nhà dân. Sau đó, cha con ông K. dẫn xe công an vào nhà dân nên dẫn đến mâu thuẫn, xô xát với công an. Công an mời cha con ông K. về trụ sở làm việc. Một lúc sau, có người báo ông K. chết do bệnh tim.

Lực lượng công an giải thích, trấn an người dân

Sau khi hay tin ông K. chết, nhiều người kéo đến Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ theo dõi sự việc. Trong số đó, nhiều người hiếu kỳ đã quay video rồi đăng lên mạng xã hội và thông tin rằng công an đánh chết người, gây hoang mang dư luận.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến trạm y tế

Trả lời báo chí, một lãnh đạo của Công an huyện Chợ Mới khẳng định: "Người này bị bệnh tim chết, chứ không có việc công an đánh người dẫn đến tử vong. Các lực lượng đang phối hợp điều tra, cho nên chúng tôi sẽ thông tin sau".