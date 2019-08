Ngày 1-8, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đoạn quốc lộ 91 đi qua địa phận xã Bình Mỹ đã bị sạt lở xuống sông Hậu hết ½ mặt lộ hiện hữu nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản của dân.



Sạt lở đã ăn sâu khoảng 1/2 mặt lộ nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản nhờ ứng phó kịp thời

Theo đó, vụ sạt lở bắt đầu xảy ra từ lúc 0 giờ 30 phút và lan rộng đến sáng nay với tổng chiều dài khoảng 70m và ăn sâu vào đất liền hơn 10m. Nhờ tuyến tránh bên trong đó đã được thông xe 2 ngày nay nên không ảnh hưởng đến tình hình giao thông cũng như thiệt hại về người và tài sản của dân. Hiện nay, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục thả những bao cát xuống hố xoáy để hạn chế sạt lở.

"Tính từ mặt quốc lộ vào khoảng 40m thì có 26 nhà dân đang sinh sống thuộc vùng nguy hiểm cũng đã được hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng có giá trị đi nơi khác. Tất cả các hộ dân này đều được bố trí chỗ ở hoặc ở nhờ nhà người thân gần đó", ông Lâm cho biết.

Như đã thông tin, theo báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27-7, tại khu vực này (cách vị trí sạt lở năm 2010 khoảng 100 m) xuất hiện nhiều vết răn nứt sâu vào 1/3 mặt đường với chiều dài khoảng 30 m, chiều rộng vết nứt ban đầu là 1 cm chạy dài cặp theo bờ sông Hậu và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Đến 6 giờ hôm sau, chiều dài răn nứt không thấy thay đổi nhiều nhưng chiều rộng vết nứt tiếp tục phát triển thêm lên 1,5-2,0 cm. Vị trí xuất hiện vết răn nứt ảnh hưởng đến 2 nhà dân và 2 tiệm bán nước giải khát ven đường nên chính quyền địa phương đã di dời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông này, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu gây ra hiện tượng răn nứt. Đặc biệt, đây là 1 trong 6 đoạn bờ sông đã được ngành chức năng tỉnh An Giang đã có cảnh báo ở mức cực kỳ nguy hiểm trong nhiều năm qua.

Trước diễn biến tình hình này, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương thiết lập vùng không an toàn, huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành kéo dây, lắp đặt biển báo nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông nhằm giảm tải trọng trên đoạn đường răn nứt này và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, các ngành chức năng báo cáo ngay cơ quan chủ quản lý đường quốc lộ 91 biết để có hướng xử lý kịp thời và bảo đảm giao thông được an toàn trong thời gian tới. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành.