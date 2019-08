Ngày 20-8, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết do tình hình sạt lở tiến triển nhanh, hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp nhiều hộ dân tại khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ di dời nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản..... đến nơi an toàn.



Đoạn quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ đã không còn nữa sau đợt sạt lở vào rạng sáng hôm nay.

Cũng theo ông Lâm, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đoạn sạt lở tại khu vực này tiếp tục mở rộng. Phần mặt đường của quốc lộ 91 đã sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, cách nhà dân khoảng 1 m. Do đó, UBND huyện Châu Phú đã huy động hơn 100 lực lượng cùng với 26 hộ dân nơi đây kịp thời công tác hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc cũng như tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, các đơn vị có liên quan như điện lực hay viễn thông cũng phải thực hiện di dời trụ điện, dây cáp quang để tránh thiệt hại.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng giúp dân di dời từ chiều hôm qua do mặt đường xuất hiện thêm vết nứt chạy dài khoảng 35 m. Lẽ ra thì số hộ dân này không còn ở đây nữa nhưng vì bà con thấy các đơn vị chức năng thực hiện khắc phục sạt lở tương đối ổn định nên mới quay lại nhà của mình sinh sống. Chúng tôi hạ quyết tâm là phải di dời toàn bộ nhà dân ngay, để tránh những thiệt hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào", ông Lâm khẳng định.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời nhà dân, vật kiến trúc đến nơi an toàn

Trước đó, vào chiếu ngày 19-8, trong lúc các đơn vị thi công nghỉ ngơi thì toàn bộ số cát bơm và bao cát dùng để ổn định đường bờ, gia cố mái ta luy khắc phục sự cố sạt lở với tổng khối lượng khoảng 26.000m3 đã bị trôi hoàn toàn xuống sông. Ngay sau khi sự cố này xảy ra, phần mặt đường tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết rộng khoảng 1cm.

Do đó, các ngành chức năng của tỉnh đã yêu cầu tạm dừng việc thả bao cát và giao đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát địa hình đáy sông và 2 hố khoan địa chất để đánh giá lại tình hình, thì mới đưa ra giải pháp thi công hoàn trả lại nền đường tuyến quốc lộ 91.

Như đã thông tin, vào khoảng 18 giờ, ngày 27-7, tại khu vực này đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc theo tuyến quốc lộ 91 với chiều dài hơn 60 m và ăn sâu vào 1/3 mặt đường. Đến rạng sáng 1-8, tại vị trí này đã xảy ra sạt lở lớn và ăn sâu hơn 1/2 mặt đường với chiều dài 85 m về phía hạ lưu và đe dọa đến 26 hộ dân sinh sống trong vùng cảnh báo.