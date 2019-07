Doanh nghiệp nhận đất rừng rồi bỏ hoang

26/07/2019 09:00

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 25-7, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh sẽ kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với dự án trồng rừng nguyên liệu trên diện tích gần 1.000 ha ở huyện Quế Phong bị chủ đầu tư Trung Quốc bỏ hoang từ 10 năm nay.



Dự án bỏ hoang, dân thiếu đất sản xuất



Ngày 28-5-2009, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định 180/QĐ-UBND đồng ý cho Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An (thuộc Công ty TNHH MTV InnovGreen, do người Trung Quốc làm chủ) thuê hơn 978,5 ha đất rừng tại 2 xã Cắm Muộn và Nậm Nhoóng của huyện Quế Phong để trồng rừng làm nguyên liệu.



Gần 1.000 ha đất rừng giao doanh nghiệp Trung Quốc bị bỏ hoang từ 10 năm nay Ảnh: VŨ VĂN XOÀI

Sau khi được giao đất, trong năm 2010, Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An rầm rộ triển khai, phát dọn thực bì 345 ha, đào hố 327 ha, trồng rừng được 294 ha và làm đường công vụ 5,8 km. Tuy nhiên, từ năm 2011, doanh nghiệp này dừng hẳn hoạt động trồng rừng, phần diện tích đã trồng không được chăm sóc, bảo vệ. Cả ngàn hecta đất rừng bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Ông Lữ Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, cho rằng việc Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An lấy đất rồi bỏ hoang cả chục năm nay trong lúc 38 hộ người Khơ Mú không có đất sản xuất, đời sống rất khó khăn, hằng ngày phải vào rừng mưu sinh theo kiểu hái lượm là không thể chấp nhận. "Chúng tôi đề nghị các cấp, ngành chức năng xem xét thu hồi ngay dự án để giao đất cho người dân sản xuất, ổn định cuộc sống" - ông Bình kiến nghị.

Ông Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, xác nhận huyện đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi dự án nhưng không có kết quả. Cũng theo ông Hiền, cả chục năm nay, không thấy bóng dáng nhân viên của Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An, cả ngàn hecta rừng rơi vào tình trạng "vô chủ" nên nếu có xảy ra cháy, phá rừng thì hậu quả sẽ rất lớn.

Loay hoay thu hồi

Do dự án chậm triển khai, khu vực dự án nằm sát biên giới, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng nên tháng 10-2016, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện dự án. Đến ngày 13-11-2018, UBND huyện Quế Phong đã có công văn đề nghị thu hồi dự án của Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An.

Mới đây nhất, ngày 25-4-2019, huyện Quế Phong tiếp tục có công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An có phương án đề xuất tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp này để bàn giao cho huyện quản lý, trên cơ sở đó bố trí lại cho người dân.

Liên quan đến dự án này, tháng 1-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An có văn bản báo cáo UBND tỉnh, nêu rõ việc thu hồi đất tại dự án này chưa thực hiện được là do tính chất quan trọng của dự án và ảnh hưởng đến quy hoạch vùng nguyên liệu.

Làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 25-7, ông Võ Duy Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, thừa nhận dự án trồng rừng của Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An trì trệ triển khai khiến người dân rất bất bình, sở cũng đã đề nghị thu hồi dự án này. Tuy nhiên, theo ông Việt, do đây là dự án có yếu tố nước ngoài, thủ tục thu hồi đất của dự án cần có sự thận trọng, làm một cách chặt chẽ, tránh trường hợp phát sinh khiếu kiện phức tạp nên cần có thời gian để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Nhiều dự án trồng rừng không đúng quy hoạch Tại huyện Quế Phong, ngoài dự án của Công ty TNHH InnovGreen Nghệ An còn có dự án trồng cây hông và cây tếch của Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm trên diện tích 2.452 ha; dự án trồng rừng của Công ty CP Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt trên diện tích 3.642 ha. Hai dự án này được giao đất từ nhiều năm qua nhưng đến nay cũng không thực hiện đúng tiến độ.

ĐỨC NGỌC