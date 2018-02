Độc đáo lễ hội cướp cù Gio Linh

19/02/2018 18:47

Chiều 19-2 (nhằm ngày mồng 4 Tết Nguyên đán) hàng trăm người dân tập trung về làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) để tham dự lễ hội cướp cù đầu năm.



Theo ông Dương Bá Văn (78 tuổi) trưởng làng An Mỹ, lễ hội cướp cù ở địa phương đã có hàng trăm năm nay nhằm mục đích cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng đoàn kết, con cháu học hành đỗ đạt, làm ăn thuận lợi… Thông thường 3 tháng trước khi lễ hội cướp cù diễn ra, làng An Mỹ sẽ chọn ra một người có uy tín, gia đình thuần phong nhất làng để đảm nhận việc làm cù (được làm bằng gốc chuối), đan rọ.

Nhiều thanh niên làng An Mỹ cho biết, tham dự lễ hội cướp cù nhằm mong muốn dân làng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau

"Trước khi đưa cù vào sân thi đấu, người lớn tuổi nhất làng sẽ tiến hành làm lễ tế trời đất sau đó tuyên tố khai hội cướp cù. Mỗi trận cướp cù thường kéo dài ba hiệp, một hiệp khoảng 30 phút. Mỗi đội chơi đại diện cho một xóm, hoặc một thôn trong xã. Đội nào đưa cù vào rọ (được đặt trên ngọn một cây tre cao chừng hơn 3 m) là đội chiến thắng, sẽ được thưởng và ghi vào sử làng"- ông Văn giải thích.

Cụ Mai Văn Ba (79 tuổi, trú tại thôn An Mỹ) cho hay lễ hội cướp cù đã có từ lâu và duy trì cho đến ngày nay. "Ngày tôi còn nhỏ lễ hội cướp cù ở làng An Mỹ đã thịnh hành. Theo lời kể của cha ông thì trò chơi này đã có từ hàng trăm năm nay, đây là trò chơi truyền thống độc đáo của làng An Mỹ"- ông Ba nói.

Theo quan sát của chúng tôi, có hàng trăm người dân trong làng An Mỹ và cả những làng lân cận tới tham gia, cổ vũ từ trước khi hội cướp cù diễn ra. Suốt 3 hiệp cướp cù diễn ra, tiếng reo hò, cổ vũ làm huyên náo cả một vùng quê.

Dưới đây là những hình ảnh lễ hội cướp cù:

Đại diện làng An Mỹ làm lễ tế trời đất trước khi bắt đầu cướp cù

Theo quy định, đội nào đưa được quả cù vào rọ đặt ở trên cao sẽ giành chiến thắng

Cả 3 hội cướp cù diễn ra rất gay cấn

Rất đông người dân đến tham gia, cổ vũ tại lễ hội cướp cù làng An Mỹ





Hà Phong