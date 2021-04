Sáng 21-4 (tức mùng 10-3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Tỉnh ủy - HĐND, UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hương lên các Vua Hùng. Cùng dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.



Nguyện làm rạng danh cơ đồ

Đúng 6 giờ, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương khởi hành từ sân hành lễ, qua Nghi môn, Ðền Hạ, Ðền Trung rồi tiến lên Ðền Thượng để dự lễ dâng hương. Ði đầu, đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa lớn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp đó, đoàn thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ thắm mang hương hoa, lễ vật cung tiến cùng 100 nam thanh niên tượng trưng cho 100 người con của truyền thuyết Mẹ Âu Cơ - trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu Vua Hùng. Đi sau là đội nhạc lễ, đội rước kiệu lễ và đoàn dâng hương cùng nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài về dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong giờ phút lắng đọng hồn thiêng sông núi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Trước anh linh các Vua Hùng, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 - đã đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân giữ gìn đất nước. Bản chúc văn cũng kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Nối tiếp truyền thống lịch sử dân tộc, hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sau 35 năm đổi mới, dân tộc ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề qua các cuộc chiến tranh, đã vươn lên mạnh mẽ…".

Chúc văn còn nêu rõ: "Trước anh linh các Vua Hùng, chúng con xin nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; ra sức rèn đức, luyện tài, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tập trung chỉ đạo với tinh thần chung là quyết liệt hơn, đổi mới sáng tạo hơn, đưa nước ta trở nên giàu mạnh, hùng cường, làm rạng danh cơ đồ dân tộc" - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thể hiện trong chúc văn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự lễ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng Ảnh: Ngô Nhung

Tri ân công đức tổ tiên

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội và được tỉnh Phú Thọ tổ chức trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19. Buổi lễ diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính, triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong và ngoài nước về dâng hương tri ân công đức tổ tiên.

Từ sáng sớm, hàng vạn người từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã tụ hội về Đền Hùng. Nhiều du khách ngủ lại qua đêm tại các khu vực xung quanh Đền Hùng từ đêm trước. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của ngày chính hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực chiến; trên 1.000 người thuộc các lực lượng khác tham gia phân luồng, hướng dẫn người dân. Ngoài 38 chốt cố định, lực lượng CSGT Công an TP Việt Trì còn duy trì 5 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến huyết mạch để xử lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm, có thể gây nguy hiểm cho du khách thập phương.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, Đền Hùng đón trên 400.000 lượt khách. Trong ngày chính hội, có khoảng hơn 150.000 lượt khách đến dâng hương, hành lễ, vượt xa dự kiến ban đầu khoảng 20.000 lượt khách. Những năm chưa có dịch Covid-19, cùng thời điểm ngày chính hội, Đền Hùng có thể đón từ 5 đến 7 triệu lượt khách.

Ông Nguyễn Văn Tân (ngụ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), du khách đến Đền Hùng dâng hương, bày tỏ: "Nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn cựu chiến binh của thôn chúng tôi đã xuất hành từ rất sớm để lên đây, dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Hôm nay, rất đông du khách thập phương đã tụ về Đền Hùng, thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho việc đi lại. Lực lượng an ninh rất nhiệt tình giúp đỡ, sắp xếp cho bà con đi theo hàng lối và không quên đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19".

Đã thành thông lệ, những năm gần đây, cứ đến mùng 10-3 âm lịch, đông đảo người dân trên quê hương đất Tổ lại thành kính sửa soạn mâm cơm thắp hương tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước. UBND tỉnh Phú Thọ đã vận động, khuyến khích các gia đình trên địa bàn tỉnh có mâm cơm (do gia đình tự chuẩn bị) bảo đảm trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc trong ngày Quốc giỗ.

Cùng ngày, tại Di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đền thờ Âu Lạc (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang)… cũng đã diễn ra lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Nhân dịp về thăm Phú Thọ, dự Giỗ Tổ Hùng Vương, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Phú Thọ trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh đã có 122/243 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương trên 60% số xã. Tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Lâm Thao là huyện đầu tiên đạt chuẩn.